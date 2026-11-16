Nowa mekka turystów. Skorzystasz tu z autonomicznej taksówki, kawę dostarczy Ci dron

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Zbudowane na bagnach, dziś lśni drapaczami chmur i technologicznymi innowacjami. Shenzhen – miasto, które jeszcze pół wieku temu nie istniało, dziś jest symbolem chińskiego sukcesu gospodarczego i nowoczesności. Już wkrótce po raz pierwszy odwiedzi je urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump pojawi się tam podczas szczytu APEC. Co sprawia, że Shenzhen nazywane jest „cudem” i jak wygląda życie w tym niezwykłym miejscu?

Od rybackiej wioski do światowej metropolii

Jeszcze pięćdziesiąt lat temu na miejscu dzisiejszego Shenzhen rozciągały się podmokłe tereny i niewielkie gospodarstwa rolne. Mieszkańcy z trudem wiązali koniec z końcem, a pobliski Hongkong – brytyjska enklawa – jawił się jako niedościgniony wzór zamożności. Wszystko zmieniło się w latach 80., gdy Deng Xiaoping, ówczesny przywódca Chin, postanowił otworzyć kraj na świat i wybrał Shenzhen na poligon doświadczalny dla gospodarczych reform.

To właśnie tu, na południowym wybrzeżu, rozpoczęto eksperymenty z wolnym rynkiem i zachętami dla zagranicznych inwestorów. Wkrótce do miasta zaczęli napływać utalentowani ludzie z całych Chin. Wśród nich byli dziadkowie Chen Daiyao, która dziś jest wykładowczynią na lokalnym uniwersytecie. Wtedy Shenzhen wydawało się bardzo prymitywne – wspomina Chen w rozmowie z CNN. Ale wszyscy czuliśmy, że dzieje się tu coś wyjątkowego – dodaje.

Technologiczny gigant z ambicjami

Drony to codzienny widok na ulicach Shenzen / Shutterstock

Dziś 18-milionowe Shenzhen to miasto, które śmiało konkuruje z Nowym Jorkiem pod względem liczby miliarderów. To tutaj powstały takie giganty jak Huawei, BYD, Tencent czy DJI – firmy, które odmieniły oblicze globalnej technologii. W 1987 roku Ren Zhengfei, były inżynier Ludowej Armii Chin, założył w Shenzhen Huawei. Kilka lat później Wang Chuanfu stworzył BYD, który w 2025 roku wyprzedził Teslę i został największym na świecie producentem samochodów elektrycznych.

Współczesny krajobraz miasta to prawdziwa wizytówka przyszłości: ciche, autonomiczne taksówki elektryczne suną ulicami, drony dostarczają gorące posiłki i kawę, a futurystyczne budynki – jak Ping An Finance Centre, piąty najwyższy wieżowiec świata – dominują nad panoramą. Według Council on Vertical Urbanism, Shenzhen ma więcej drapaczy chmur niż Nowy Jork.

Miasto młodych i dynamicznych

Średnia wieku mieszkańców Shenzhen to zaledwie 32 lata. W kawiarniach i restauracjach rozbrzmiewają rozmowy o nowych pomysłach na biznes, a rodzice planują edukację swoich dzieci za granicą. Shenzhen jest jak perpetuum mobile – mówi Chen. Metro wciąż się rozbudowuje, szybka kolej jest coraz szybsza, a miasto zmienia się z dnia na dzień - wylicza.

Nie bez powodu Shenzhen nazywane jest „miastem cudów”. W ciągu czterech dekad przeszło drogę od zapomnianej wioski do nowoczesnej metropolii, która przyciąga nie tylko inwestorów, ale i turystów z całego świata. W 2025 roku miasto odwiedziło ponad 2 miliony zagranicznych gości, a w 2026 liczba ta wzrosła do 6,6 miliona.

Nowy cel turystyczny i kulturalny

Shenzhen coraz śmielej konkuruje z Szanghajem i Pekinem jako cel podróży. Turyści z Hongkongu i Makau korzystają z doskonałych połączeń kolejowych – podróż z centrum Hongkongu do Shenzhen trwa zaledwie 14 minut. Miasto jest także coraz lepiej skomunikowane lotniczo, z bezpośrednimi lotami do Los Angeles, Kuala Lumpur czy Melbourne.

W dzielnicy Shekou powstała tętniąca życiem enklawa ekspatów, pełna barów i restauracji z kuchnią z całego świata. Huaqiangbei, największy na świecie rynek elektroniki, przyciąga łowców okazji i technologicznych entuzjastów. Ale Shenzhen to już nie tylko tania elektronika – w ostatnich latach otwarto tu wiele muzeów, w tym oddział szwedzkiego Fotografiska oraz Międzynarodowe Muzeum Sztuki, gdzie można podziwiać dzieła Tiziana, Tintoretta czy mistrzów chińskiej kaligrafii.

„Miasto, w którym wszystko jest możliwe”

Shenzhen nieustannie się rozwija. Każdego roku pół miliona nowych mieszkańców przyjeżdża tu z innych regionów Chin, szukając lepszych perspektyw. Miasto jest otwarte na świat – obywatele Wielkiej Brytanii i krajów UE mogą wjechać do Chin bez wizy, a Amerykanie mają możliwość krótkiego pobytu w prowincji Guangdong.

To miasto, w którym wszystko jest możliwe – podkreśla Chen. – Każdy dzień przynosi coś nowego, a przyszłość wydaje się tu na wyciągnięcie ręki.

Trump na szczycie APEC – nowy rozdział w historii miasta

Wizyta Donalda Trumpa podczas szczytu APEC to symboliczny moment dla Shenzhen. Po raz pierwszy urzędujący prezydent USA odwiedzi to niezwykłe miasto, które stało się areną rywalizacji technologicznej i gospodarczej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.