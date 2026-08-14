Nowa broń Ukraińców. Rozpoczęły się testy w warunkach bojowych

RMF24

Ukraińcy szykują nową broń – rozpoczęły się testy w warunkach bojowych nowego odrzutowego drona przechwytującego. Bezzałogowiec może zwalczać cele lecące z prędkością do 600 km/h.

Rozwój ukraińskich technologii dronowych

O testach nowej maszyny poinformował w piątek we wpisie na Telegramie były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow.

„Dziś widzimy tendencję: Rosjanie stopniowo zamieniają zwyczajne (drony) Shahed na odrzutowe. To zmiana strategii wojny na niebie. Nasza reakcja musi być szybka, abyśmy byli w stanie pokonywać Rosję w każdym cyklu technologicznym” – napisał Fedorow. Dodał, że kilka ukraińskich firm ma już rozwiązania pozwalające na zwalczanie rosyjskich dronów odrzutowych.

Zdaniem byłego ministra obrony obecnie trwa oczekiwanie na pierwsze zestrzelenia i analizę rezultatów zastosowania nowych bezzałogowców.

W Japonii wrze po prowokacji Putina. „Rozważamy, jakie kroki podjąć” Japonia nie wyklucza zaostrzenia restrykcji wobec Rosji po wizycie Władimira Putina na Etorofu, jednej z wysp objętych wieloletnim sporem terytorialnym między Tokio a Moskwą. Japońskie władze uznały obecność rosyjskiego przywódcy za niedopuszczalną…

Tak zmienia się pole walki. Konieczna jest coraz bardziej zaawansowana technologia

Jak dotąd Rosja używała do atakowania Ukrainy dronów typu Shahed-131/136 (rosyjskie oznaczenie: Gerań-2), napędzanych silnikiem tłokowym. Bezzałogowce tego typu osiągają prędkość około 200 km/h. Od zeszłego roku coraz częściej używane są bezzałogowce o napędzie odrzutowym, osiągające większą prędkość przelotową (500-600 km/h), co wymusza stosowanie bardziej zaawansowanych technologii do ich zwalczania.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w piątek, że ostatniej nocy Rosja użyła do ataków 112 dronów, w tym dronów uderzeniowych Shahed, również w wersji odrzutowej. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła lub unieszkodliwiła 90 bezzałogowców.