Nowa broń Ukraińców. Rozpoczęły się testy w warunkach bojowych

Rozwój ukraińskich technologii dronowych
O testach nowej maszyny poinformował w piątek we wpisie na Telegramie były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow.
„Dziś widzimy tendencję: Rosjanie stopniowo zamieniają zwyczajne (drony) Shahed na odrzutowe. To zmiana strategii wojny na niebie. Nasza reakcja musi być szybka, abyśmy byli w stanie pokonywać Rosję w każdym cyklu technologicznym” – napisał Fedorow. Dodał, że kilka ukraińskich firm ma już rozwiązania pozwalające na zwalczanie rosyjskich dronów odrzutowych.
Zdaniem byłego ministra obrony obecnie trwa oczekiwanie na pierwsze zestrzelenia i analizę rezultatów zastosowania nowych bezzałogowców.
Tak zmienia się pole walki. Konieczna jest coraz bardziej zaawansowana technologia
Jak dotąd Rosja używała do atakowania Ukrainy dronów typu Shahed-131/136 (rosyjskie oznaczenie: Gerań-2), napędzanych silnikiem tłokowym. Bezzałogowce tego typu osiągają prędkość około 200 km/h. Od zeszłego roku coraz częściej używane są bezzałogowce o napędzie odrzutowym, osiągające większą prędkość przelotową (500-600 km/h), co wymusza stosowanie bardziej zaawansowanych technologii do ich zwalczania.
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w piątek, że ostatniej nocy Rosja użyła do ataków 112 dronów, w tym dronów uderzeniowych Shahed, również w wersji odrzutowej. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła lub unieszkodliwiła 90 bezzałogowców.