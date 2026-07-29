Norweski nastolatek miał zabić na zlecenie

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Johannes Kongsnes N., 19-letni mieszkaniec Stavanger w Norwegii, został uznany za winnego udziału w spisku mającym doprowadzić do zabójstwa w Wielkiej Brytanii. Miał otrzymać od międzynarodowego gangu powiązanego z Iranem zlecenie zabicia nieznanej osoby w zamian za 25 tys. euro.

Wyrok zapadł przed sądem Old Bailey w Londynie po ponownym procesie – donosi The Guardian. Ława przysięgłych uznała, że N. świadomie zgodził się na wykonanie zlecenia. Mężczyzna pozostanie w areszcie do czasu rozprawy dotyczącej wymiaru kary, zaplanowanej na październik.

Zwerbowany, by zabić

Według śledczych 19-latek został zwerbowany przez szwedzką grupę przestępczą Foxtrot Network, która ma mieć powiązania z Iranem. N. twierdził w sądzie, że początkowo uważał propozycję za żart lub oszustwo, a pieniądze chciał przeznaczyć na narkotyki. Później, jak przekonywał, miał zdać sobie sprawę, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Utrzymywał, że gdy zrozumiał powagę sytuacji, zamierzał „postrzelić się w stopę”, aby nie musieć dokonać zabójstwa.

Dowody przedstawione podczas procesu wskazywały jednak, że wiedział, w czym miał uczestniczyć. W wiadomościach do swojej dziewczyny pisał o „szalonej misji”, o tym, że „fajnie będzie kogoś zabić”, a jeśli uniknie zatrzymania, „będą musieli świętować”.

W marcu 2025 roku Norweg przyleciał do Manchesteru. Na lotnisku został zatrzymany przez brytyjską służbę graniczną, która nakazała mu odlecieć kolejnym bezpośrednim lotem do Norwegii.

Zamiast tego nastolatek pojechał do Huddersfield, gdzie miał odebrać 2 tys. funtów, broń, amunicję oraz skradziony samochód z fałszywymi tablicami. Następnego dnia rano został zatrzymany w hotelu przez uzbrojoną policję. W jego pokoju znaleziono pistolet, rewolwer i 19 sztuk amunicji. Według relacji świadków N. miał wyjść z pokoju uśmiechnięty, ubrany jedynie w bokserki, a następnie udawać gest strzelania w kierunku policjanta.

Podczas procesu chłopak przekonywał, że jego wcześniejsze wypowiedzi były jedynie przechwałkami i że nie był gotowy zostać zabójcą. Prokuratura wskazywała jednak, że po zatrzymaniu kłamał i próbował nakłonić swoją dziewczynę, by nie zeznawała przeciwko niemu.

Niedoszły piłkarz w sidłach bezwzględnego gangu?

Jak pisze The Guardian, niedoszły zabójca był utalentowanym młodym piłkarzem. Problemy zaczęły się jednak, gdy w wieku 13 lat zaczął zażywać narkotyki. Przez pewien czas przebywał w placówce opiekuńczej, gdzie poznał nastolatka powiązanego z gangiem Foxtrot.

Śledczy ustalili, że nad nastolatkiem miał kontrolę człowiek posługujący się pseudonimem „Agent 47”. Jego tożsamość pozostaje nieznana. Gang Foxtrot jest uznawany za jedną z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Szwecji, odpowiedzialną za liczne strzelaniny i zabójstwa. Część jego przywódców ukrywa się za granicą, a działania przeciwko grupie prowadzone są międzynarodowo.