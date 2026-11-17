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Sprzedaż jednej z najważniejszych norweskich kopalni miedzi biznesmenowi z rosyjsko-brytyjskim paszportem wywołała burzę w kraju fiordów. Politycy i związki zawodowe domagają się wyjaśnień i ostrzegają przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Rząd został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie przed parlamentem.

Norwegia znalazła się w centrum międzynarodowej uwagi po informacji o sprzedaży kopalni Nussir, położonej na największym złożu miedzi na północy kraju. Nowym właścicielem ma zostać Artiom Wołyniec – biznesmen posiadający obywatelstwo Rosji i Wielkiej Brytanii, znany z pracy dla rosyjskich oligarchów blisko związanych z Kremlem.

Złoże o strategicznym znaczeniu

Kopalnia Nussir, zlokalizowana w pobliżu miasta Hammersfest, skrywa szacunkowo 60 milionów ton rudy miedzi. Unia Europejska już rok temu uznała ten projekt za kluczowy dla bezpieczeństwa surowcowego kontynentu. Wydobycie ma ruszyć w 2028 roku, co czyni inwestycję niezwykle istotną dla przyszłości norweskiego i europejskiego przemysłu.

Niepokój budzi także położenie kopalni – zaledwie 30 kilometrów od strategicznego terminalu gazowego na wyspie Melkoeya. Obiekt ten, należący do koncernu Equinor, odpowiada za skraplanie i eksport gazu ziemnego do Europy. Rocznie przez terminal przepływa 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu, co odpowiada zapotrzebowaniu 6,5 miliona gospodarstw domowych.

Powiązania z rosyjskimi oligarchami

Artiom Wołyniec to postać dobrze znana w rosyjskim sektorze surowcowym. W przeszłości pracował dla Olega Deripaski, Wiktora Wekselberga i Sulejmana Kerimowa – oligarchów objętych zachodnimi sankcjami za bliskie relacje z władzami Rosji. Wołyniec kierował także koncernami En+ i Rusał oraz zasiadał we władzach Norylskiego Niklu.

Politycy i związki zawodowe żądają wyjaśnień

Transakcja wywołała falę krytyki w norweskim społeczeństwie. Politycy domagają się szczegółowych wyjaśnień dotyczących bezpieczeństwa państwa, a związki zawodowe apelują o upaństwowienie kluczowych zakładów i złóż, by zapobiec przejmowaniu ich przez podmioty powiązane z nieprzyjaznymi krajami.

Minister przemysłu Cecilie Myrseth we wtorek przedstawiła na niejawnym posiedzeniu parlamentu szczegóły dotyczące sprzedaży kopalni. Władze zapewniają, że transakcja została dokładnie przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa narodowego.