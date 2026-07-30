Norwegia: Policja potwierdza śmierć poszukiwanego Polaka

RMF24

Od zeszłego tygodnia w Norwegii trwały poszukiwania zaginionego Polaka – 42-letniego Łukasza S. Jego ciało znaleziono na plaży w okolicach Drammen. „Mężczyzna utonął w fiordzie” – poinformowała norweska policja.

Zaginięcie mężczyzny w rejonie Linnesstranda w gminie Lier zgłoszono wieczorem 22 lipca. Norweskie służby niezwłocznie rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję ratunkową, w której uczestniczył śmigłowiec ratunkowy, policja, nurkowie straży pożarnej. Norweski Czerwony Krzyż skierował do akcji drona.

Po kilku godzinach akcję ratunkową zakończono, ponieważ uznano, że nie ma szans na odnalezienie mężczyzny żywego.

Ostatecznie po kilku dniach ciało Polaka znaleziono na plaży Gilhusodden w okolicach Drammen.

„42-letni Łukasz S. utonął w fiordzie pod Drammen” – poinformowała w czwartek w komunikacie norweska policja.

O zdarzeniu norweska policja poinformowała już rodzinę ofiary.