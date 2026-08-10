Norwegia mówi "nie" Unii Europejskiej. Wyniki najnowszego sondażu

RMF24

Norwegowie niezmiennie sceptyczni wobec członkostwa swojego kraju w Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa społeczeństwa sprzeciwia się integracji z Brukselą, a poparcie dla przystąpienia do UE utrzymuje się na niskim poziomie.

Wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez instytut Opinion nie pozostawiają wątpliwości – 49 procent Norwegów deklaruje, że w referendum zagłosowałoby przeciwko przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Za członkostwem opowiada się jedynie 37 procent badanych, a aż 14 procent nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie. W porównaniu z poprzednimi badaniami, przeprowadzonymi w lutym, nie widać większych zmian – sprzeciw wobec integracji z UE pozostaje stabilny.

Zachód mówi „nie”, Oslo mówi „tak”

Analizując wyniki sondażu, uwagę zwracają wyraźne różnice regionalne. Największy sprzeciw wobec członkostwa w Unii Europejskiej odnotowano na zachodzie kraju, gdzie aż 54 procent respondentów opowiedziało się przeciwko integracji.

Z kolei w Oslo, stolicy Norwegii, sytuacja wygląda zupełnie inaczej – tutaj 53 procent mieszkańców popiera wejście do UE.

Młodzi bardziej sceptyczni niż starsi

Zaskakujące są również wyniki dotyczące preferencji poszczególnych grup wiekowych. Wbrew oczekiwaniom wielu obserwatorów, to nie młode pokolenie, lecz osoby powyżej 60. roku życia najczęściej opowiadają się za członkostwem w Unii. W tej grupie wiekowej 48 procent badanych popiera integrację, podczas gdy przeciwników jest 42 procent.

Wśród młodszych Norwegów przeważają natomiast przeciwnicy UE, co zdaniem ekspertów przeczy wcześniejszym przewidywaniom, że to właśnie młodzi będą motorem zmian w kierunku integracji europejskiej.

Polityczne podziały i sceptycyzm na prowincji

Sondaż wyraźnie pokazuje, że największy sceptycyzm wobec Unii Europejskiej panuje wśród wyborców Partii Centrum, która tradycyjnie cieszy się poparciem mieszkańców prowincji i mniejszych miast. Aż 91 procent sympatyków tej partii sprzeciwia się członkostwu w UE. Przewaga przeciwników integracji widoczna jest także wśród wyborców skrajnie prawicowej Partii Postępu, będącej największą siłą opozycyjną w kraju.

Norwegia już dwukrotnie w swojej historii odrzuciła możliwość przystąpienia do europejskiej wspólnoty. W 1972 roku przeciwko wejściu do Wspólnot Europejskich zagłosowało 53,5 procent obywateli, a w 1994 roku – 52,2 procent. Od tego czasu temat integracji regularnie powraca w debacie publicznej, jednak społeczne nastroje pozostają niezmienne.

Co ciekawe, utrzymujący się brak poparcia dla członkostwa w UE nie ulega zmianie mimo rosnących wyzwań na arenie międzynarodowej. Norwegia, pozostając poza Unią, narażona jest na skutki sporów celnych, zwłaszcza z administracją Donalda Trumpa, a także na konsekwencje konfliktów na Bliskim Wschodzie czy agresywną politykę Rosji.

Podczas gdy Norwegowie pozostają sceptyczni wobec Unii Europejskiej, ich sąsiedzi z Islandii już wkrótce zdecydują, czy wznowić negocjacje akcesyjne z Brukselą. 29 sierpnia Islandczycy wezmą udział w referendum, które może przesądzić o przyszłości ich kraju w kontekście integracji europejskiej.