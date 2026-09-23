Norwegia dosłownie inwestuje w czas. Wszystko z powodu Rosji

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Norweski rząd przeznaczy 94 mln koron, czyli ponad 38 mln zł, na budowę krajowego systemu precyzyjnego odmierzania czasu. Ma on zabezpieczyć działanie sieci komórkowych, płatności i innych kluczowych usług, które obecnie w dużej mierze zależą od sygnałów satelitarnych zakłócanych m.in. przez Rosję.

Stalowy globus na Przylądku Północnym (Nordkapp) w Norwegii. Nordkapp jest uznawany za najbardziej na północ wysunięty punkt Europy (fot. Nur Photo)

Stalowy globus na Przylądku Północnym (Nordkapp) w Norwegii. Nordkapp jest uznawany za najbardziej na północ wysunięty punkt Europy (fot. Nur Photo) / East News

Systemy telekomunikacyjne, bankowe oraz komputerowe wymagają synchronizacji czasu z dokładnością do milisekund. Obecnie wiele z nich korzysta z danych dostarczanych przez satelitarne systemy nawigacyjne, w tym GPS.

Problem polega na tym, że sygnały te nie są kontrolowane przez władze w Oslo i mogą zostać zakłócone lub sfałszowane. W sytuacji kryzysowej mogłoby to utrudnić funkcjonowanie usług istotnych dla państwa i obywateli.

To, by czas był prawidłowy i możliwy do prześledzenia, ma absolutnie kluczowe znaczenie dla bardzo wielu funkcji o krytycznym znaczeniu dla społeczeństwa w Norwegii i pozostałej części Europy – powiedziała telewizji NRK minister przemysłu Cecilie Myrseth.

Rosyjskie zakłócenia sygnału GPS są szczególnie odczuwalne we wschodniej części Finnmarku, na północy Norwegii. Według informacji przytaczanych przez norweskie media, dochodzi tam do nich codziennie.

Utrudnienia dotykają m.in. lotnictwa, policji i służb ratowniczych. Piloci wielokrotnie musieli przerywać podejście do lądowania z powodu problemów z sygnałami satelitarnymi. Zakłócenia wpływały również na dane o położeniu i czasie, a ratownicy zgłaszali trudności z dotarciem do osób potrzebujących pomocy.

Naziemna infrastruktura zamiast zależności od satelitów

Nowy system ma opierać się na krajowej infrastrukturze naziemnej. Norwegia będzie samodzielnie wyznaczać precyzyjny czas, a następnie przekazywać go do kluczowych systemów.

Rozwiązanie ma ograniczyć zależność państwa od zewnętrznych sygnałów satelitarnych i pozwolić na utrzymanie działania ważnych usług także wtedy, gdy GPS lub inne systemy nawigacyjne zostaną zakłócone albo zmanipulowane.

Na realizację projektu rząd w Oslo przeznaczy 94 mln koron norweskich, czyli ponad 38 mln zł.