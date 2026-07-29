Nocny koszmar na szwedzkim wybrzeżu. Służby szukają zaginionej matki i córki

RMF24

Trwają dramatyczne poszukiwania matki i jej córki, które zaginęły po zderzeniu łodzi motorowej z norweskim statkiem handlowym u wybrzeży Szwecji. Do wypadku doszło we wtorkowy wieczór w pobliżu wyspy Älgön. Czteroosobowa rodzina znalazła się w wodzie – ojca i syna zdołano uratować, jednak los pozostałych dwóch osób wciąż pozostaje nieznany.

Nocna akcja ratunkowa w trudnych warunkach

Do wypadku doszło we wtorkowy wieczór w pobliżu wyspy Älgön na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Z pierwszych ustaleń wynika, że łódź, na której znajdowała się czteroosobowa rodzina z dziećmi, zderzyła się ze statkiem handlowym. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane ok. 22:00, ale, jak się przypuszcza, do zdarzenia doszło pół godziny wcześniej.

Ojciec i syn zostali wyciągnięci z wody i przewiezieni do szpitala. Niestety, matka i córka są zaginione.

Policja nie podaje wieku rodzeństwa, mówi jedynie o „młodszych dzieciach”.

Przez całą noc trwała akcja poszukiwawcza. Do działań zaangażowano łodzie ratunkowe, drony, helikopter, a także nurków.

Niestety, trudne warunki pogodowe – wiatr, intensywna ulewa i całkowita ciemność – znacznie utrudniały działania ratowników.

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Załoga frachtowca: „Nic nie zauważyliśmy”

Według informacji przekazanych przez świadków rodzina w motorówce płynęła wraz z inną grupą w drugiej łodzi. To właśnie osoby z tej łodzi zgłosiły zderzenie z frachtowcem.

Norweski statek handlowy, który miał brać udział w zdarzeniu, został zatrzymany przez straż przybrzeżną. Policja jeszcze w nocy weszła na jego pokład, by przesłuchać członków załogi i zabezpieczyć dokumentację.

Załoga statku zapewniała, że nie zauważyła, by doszło do jakiejkolwiek kolizji. Przedstawiciel armatora twierdzi, że w czasie, gdy miało dojść do zderzenia, kapitan i nawigator byli na mostku. Podkreśla, że załoga dowiedziała się o zdarzeniu dopiero po telefonie od straży przybrzeżnej.

Pogoda mogła zdecydować o katastrofie

Jednak jak informuje Sjöfartsverket (szwedzka administracja morska – red.) tuż przed wypadkiem przeszła gwałtowna ulewa, co mogło przyczynić się do tego, że ani załoga statku, ani osoby na motorówce nie zauważyły siebie nawzajem.

Do tego dochodzi wiatr, ciemność i słaba widoczność – tłumaczy Niclas Härenstam ze służb morskich.

W planach jest dokładne zbadanie kadłuba statku, by sprawdzić, czy nie ma ewentualnych śladów kolizji.

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Odnaleziono szczątki zniszczonej łodzi motorowej

Podczas nocnych poszukiwań odnaleziono fragmenty staranowanej motorówki oraz przedmioty, które były na jej pokładzie, w tym ubrania i poduszki.

Obecnie ratownicy skupiają się w poszukiwaniach na obszarze o promieniu kilkuset metrów od miejsca wypadku, zarówno na wodzie, jak i na lądzie.