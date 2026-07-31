Nocny atak ukraińskich dronów w Wołgogradzie. Pożar w magazynie Wildberries

RMF24

Ukraińskie drony zaatakowały w nocy centrum logistyczne Wildberries w Wołgogradzie, wywołując pożar i paraliżując część rosyjskiej infrastruktury e-commerce. To kolejny z serii nalotów na magazyny największego internetowego sprzedawcy w Rosji. Oficjalnie nie ma informacji o ofiarach.

Seria ataków na rosyjskie magazyny

W nocy z czwartku na piątek doszło do kolejnego ataku ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę logistyczną. Tym razem celem stał się magazyn Wildberries w Wołgogradzie, dawnym Stalingradzie. Jak poinformowało biuro prasowe firmy, w wyniku ataku wybuchł pożar, a na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

„Na szczęście nie ma doniesień o ofiarach” – przekazała firma w oficjalnym komunikacie na Telegramie.

Zakłócenia w dostawach i reakcja władz

Wildberries, obsługujący miliony zamówień dziennie, musiał błyskawicznie przebudować swoje łańcuchy logistyczne. Zamówienia są obecnie przekierowywane do innych placówek, ale – jak przyznaje firma – ataki ograniczyły jej możliwości logistyczne nawet o 10 procent.

Po nocnym ataku ucierpiał również budynek mieszkalny, a pięć osób zostało rannych. W regionie wybuchł także pożar w obiekcie paliwowo-energetycznym, a lotnisko w Wołgogradzie czasowo wstrzymało działalność.

Wildberries pod ostrzałem od połowy lipca

To nie pierwszy raz, gdy magazyny Wildberries stają się celem ukraińskich nalotów. Od połowy lipca atakowane były już obiekty firmy w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku, Krasnodarze, Niewinnomysku, Symferopolu, obwodzie woroneskim, Penzie oraz Riazaniu.

Władze w Kijowie podkreślają, że atakowane obiekty nie są przypadkowe. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w magazynach Wildberries składowane są towary podwójnego zastosowania, takie jak elektronika, sprzęt nawigacyjny czy komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy i w produkcji dronów. Rosja stanowczo odrzuca te zarzuty, twierdząc, że ataki są wymierzone w cywilną infrastrukturę.