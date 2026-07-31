Nocny atak ukraińskich dronów. Pożar w magazynie Wildberries i rafinerii Łukoil

RMF24

Ukraińskie drony zaatakowały w nocy centrum logistyczne Wildberries w Wołgogradzie, wywołując pożar. Celem ataku stało się także centrum logistyczne konkurencji Wildberries - firmy Ozon. Bezzałogowce trafiły również w rafinerię ropy naftowej Łukoil-Wołgogradnieftiepierierabotka w Wołgogradzie.

Seria ataków na rosyjskie magazyny

W nocy z czwartku na piątek doszło do kolejnego ataku ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę logistyczną. Tym razem celem stał się magazyn Wildberries w Wołgogradzie, dawnym Stalingradzie. Jak poinformowało biuro prasowe firmy, w wyniku ataku wybuchł pożar, a na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

„Na szczęście nie ma doniesień o ofiarach” – przekazała firma w oficjalnym komunikacie na Telegramie.

Zakłócenia w dostawach i reakcja władz

Wildberries, obsługujący miliony zamówień dziennie, musiał błyskawicznie przebudować swoje łańcuchy logistyczne. Zamówienia są obecnie przekierowywane do innych placówek, ale – jak przyznaje firma – ataki ograniczyły jej możliwości logistyczne nawet o 10 procent.

Po nocnym ataku ucierpiał również budynek mieszkalny, a pięć osób zostało rannych. Do tego lotnisko w Wołgogradzie czasowo wstrzymało działalność.

Wildberries pod ostrzałem od połowy lipca

To nie pierwszy raz, gdy magazyny Wildberries stają się celem ukraińskich nalotów. Od połowy lipca atakowane były już obiekty firmy w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku, Krasnodarze, Niewinnomysku, Symferopolu, obwodzie woroneskim, Penzie oraz Riazaniu.

Władze w Kijowie podkreślają, że atakowane obiekty nie są przypadkowe. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w magazynach Wildberries składowane są towary podwójnego zastosowania, takie jak elektronika, sprzęt nawigacyjny czy komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy i w produkcji dronów. Rosja stanowczo odrzuca te zarzuty, twierdząc, że ataki są wymierzone w cywilną infrastrukturę.

Uderzenie w Ozon

Ukraińskie drony po raz pierwszy zaatakowały centrum logistyczne należące do firmy Ozon – drugiej największej platformy e-commerce w Rosji. Atak miał miejsce w Tatarstanie, a w jego wyniku konieczna była ewakuacja pracowników. Informację potwierdziła sama spółka.

Popularność platform takich jak Wildberries i Ozon w Rosji można porównać do pozycji, jaką na świecie zajmuje amerykański Amazon. Dla wielu małych i większych przedsiębiorstw to właśnie te serwisy są podstawą działalności w internecie.

Atak na rafinerię

Minionej nocy celem ukraińskich dronów stała się również infrastruktura gospodarcza Rosji. Ukraińskie jednostki przeprowadziły atak na rafinerię ropy naftowej Łukoil-Wołgogradnieftiepierierabotka w Wołgogradzie, jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych południowo-zachodniej Rosji.

Według oficjalnego komunikatu, po uderzeniu na terenie rafinerii wybuchł pożar. Ukraińscy wojskowi podkreślają, że zakład ten jest jednym z największych tego typu w Rosji – jego zdolności przerobowe sięgają 15 milionów ton ropy rocznie. Rafineria produkuje benzynę, olej napędowy oraz paliwo lotnicze, które trafiają także do rosyjskich sił zbrojnych. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana.

Sztab Generalny w Kijowie poinformował również o trafieniu w rosyjski system walki radioelektronicznej Pole-21 w rejonie Hołubiwki w obwodzie ługańskim. Ukraińskie siły zaatakowały także skład amunicji w rejonie Naumiwki na okupowanym Krymie oraz stanowisko dowodzenia wojsk rosyjskich w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim.

„Siły Obrony Ukrainy będą kontynuowały systematyczne działania w celu ograniczenia zdolności Rosji do prowadzenia agresji zbrojnej” – zadeklarował Sztab Generalny w swoim oświadczeniu.