Nocny atak Rosji na Kijów i Odessę. 22 osoby ranne, w tym dzieci

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Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek serię ataków powietrznych na Ukrainę. Pociski uderzyły m.in. w Kijów, Odessę i Zaporoże. W stolicy Ukrainy rannych zostało 16 osób, w tym dwoje dzieci - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. W Odessie Rosjanie uszkodzili 19-piętrowy budynek mieszkalny, rannych zostało sześć osób.

W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów i Odessę, fot. X/ Anton Gerashchenko

W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów i Odessę, fot. X/ Anton Gerashchenko / Shutterstock

Potężne eksplozje w Kijowie

W nocy mieszkańcy Kijowa słyszeli serię silnych eksplozji. Według ukraińskich władz stolica została zaatakowana pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne i biurowe.

Rannych zostało 16 osób, w tym dwoje dzieci. Część poszkodowanych trafiła do szpitali. W kilku dzielnicach Kijowa występują problemy z wodą.

Na tym etapie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych w samym Kijowie.

Uderzenia także w inne miasta

Rosyjskie ataki objęły również południową część Ukrainy. W Odessie rannych zostało sześć osób. Uszkodzony został tam m.in. 19-piętrowy budynek mieszkalny; wśród poszkodowanych jest dziecko.

Według ukraińskich sił powietrznych rosyjskie pociski balistyczne były także kierowane na Dniepr i Zaporoże. W Zaporożu odnotowano trzy osoby ranne, a atak wywołał pożar na terenie obiektu przemysłowego. Bilans ofiar może wzrosnąć.