Kolejny atak na Kijów
We wtorek nad ranem Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. O zagrożeniu poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.
O godzinie 5:36 Kijowska Miejska Administracja Wojskowa (KMVA) wydała pilny komunikat, w którym zaapelowała do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do schronów.
„Czerwony poziom zagrożenia! Apelujemy do mieszkańców miasta o udanie się do najbliższych schronów” – przekazano.
Kilka minut później ukraińskie wojsko odnotowało wystrzelenie rakiet. Około godziny 5:40 w Kijowie rozległa się seria potężnych eksplozji. Siły Powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem kolejnymi atakami z wykorzystaniem pocisków balistycznych.
Wcześniej zaatakowano dwa mosty w Kijowie
Do pierwszego ataku doszło w poniedziałek późnym wieczorem 16 listopada. Rosjanie przy użyciu rakiet balistycznych trafili w most Północny i Południowy - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.
W wyniku ostrzału ruch na obu przeprawach został czasowo zablokowany. Utrudnienia objęły także komunikację miejską - Kijowska Miejska Administracja Państwowa poinformowała o zmianach w rozkładach jazdy autobusów i innych pojazdów, które dotychczas korzystały z tych mostów.
Metro w Kijowie częściowo zawieszone
We wtorek rano władze Kijowa poinformowały o czasowym zawieszeniu ruchu na części tzw. zielonej linii metra. Powodem są uszkodzenia infrastruktury naziemnej, do których doszło podczas nocnego ataku.
„Ruch pociągów metra między stacjami Osokorki – Czerwony Chutir został tymczasowo zawieszony. W wyniku kolejnego nocnego ostrzału stolicy uszkodzona została infrastruktura naziemna metra” – przekazała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.
Obecnie pociągi na zielonej linii kursują wyłącznie na podziemnym odcinku między stacjami Syreć i Wydubycze, położonymi na prawym brzegu Dniepru.
Alarmy w wielu regionach Ukrainy
We wtorek rano zagrożenie rakietowe nie ograniczało się wyłącznie do Kijowa. Alarm powietrzny obowiązywał w znacznej części kraju.
O godzinie 5:47 sygnał alarmowy pozostawał aktywny na obszarze obejmującym niemal połowę Ukrainy.
Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegały przed możliwością kolejnych uderzeń rakiet balistycznych. Mieszkańcy zagrożonych regionów zostali wezwani do pozostania w schronach i stosowania się do komunikatów służb.