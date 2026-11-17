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Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów 17 listopada. Wcześniejszy nocny ostrzał uszkodził mosty Północny i Południowy, a zniszczenia infrastruktury doprowadziły do częściowego wstrzymania ruchu metra. Władze zaapelowały do mieszkańców o schronienie się w bezpiecznych miejscach. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów 17 listopada.

Kolejny atak na Kijów

We wtorek nad ranem Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. O zagrożeniu poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

O godzinie 5:36 Kijowska Miejska Administracja Wojskowa (KMVA) wydała pilny komunikat, w którym zaapelowała do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do schronów.

„Czerwony poziom zagrożenia! Apelujemy do mieszkańców miasta o udanie się do najbliższych schronów” – przekazano.

Kilka minut później ukraińskie wojsko odnotowało wystrzelenie rakiet. Około godziny 5:40 w Kijowie rozległa się seria potężnych eksplozji. Siły Powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem kolejnymi atakami z wykorzystaniem pocisków balistycznych.

Wcześniej zaatakowano dwa mosty w Kijowie

Do pierwszego ataku doszło w poniedziałek późnym wieczorem 16 listopada. Rosjanie przy użyciu rakiet balistycznych trafili w most Północny i Południowy - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

W wyniku ostrzału ruch na obu przeprawach został czasowo zablokowany, co spowodowało ogromne korki w Kijowie we wtorek. Utrudnienia objęły także komunikację miejską - Kijowska Miejska Administracja Państwowa poinformowała o zmianach w rozkładach jazdy autobusów i innych pojazdów, które dotychczas korzystały z tych mostów.

Metro w Kijowie częściowo zawieszone

We wtorek rano władze Kijowa poinformowały o czasowym zawieszeniu ruchu na części tzw. zielonej linii metra. Powodem są uszkodzenia infrastruktury naziemnej, do których doszło podczas nocnego ataku.

„Ruch pociągów metra między stacjami Osokorki – Czerwony Chutir został tymczasowo zawieszony. W wyniku kolejnego nocnego ostrzału stolicy uszkodzona została infrastruktura naziemna metra” – przekazała Kijowska Miejska Administracja Państwowa.

Obecnie pociągi na zielonej linii kursują wyłącznie na podziemnym odcinku między stacjami Syreć i Wydubycze, położonymi na prawym brzegu Dniepru.

Alarmy w wielu regionach Ukrainy

We wtorek rano zagrożenie rakietowe nie ograniczało się wyłącznie do Kijowa. Alarm powietrzny obowiązywał w znacznej części kraju.

O godzinie 5:47 sygnał alarmowy pozostawał aktywny na obszarze obejmującym niemal połowę Ukrainy.

Alert ogłoszono niemal dla połowy Ukrainy / materiały udostępnione

Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegały przed możliwością kolejnych uderzeń rakiet balistycznych. Mieszkańcy zagrożonych regionów zostali wezwani do pozostania w schronach i stosowania się do komunikatów służb.