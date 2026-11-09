Nocny atak dronów. Płonie wielka rafineria pod Petersburgiem

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Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Kiriszach w obwodzie leningradzkim, około 90 km na południowy wschód od Petersburga – podała w poniedziałek rano „Ukraińska Prawda”. W zakładzie wybuchł rozległy pożar, któremu towarzyszyły eksplozje.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał w serwisie Telegram, że w nocy z niedzieli na poniedziałek nad regionem zestrzelono 113 ukraińskich bezzałogowców. Relacje świadków, a także nagrania i zdjęcia publikowane przez kanał Exilenova+ wskazują, że na terenie rafinerii doszło do kilku wybuchów.

Zakład w Kiriszach jest drugą największą rafinerią w Rosji. Przerabia rocznie od 20 do 21 mln ton ropy. Zaopatruje w paliwo przede wszystkim Petersburg i okoliczny region, a także lotnisko Pułkowo – najważniejszy port lotniczy w północno-zachodniej Rosji.

Pod koniec października ukraińska armia miała wrócić do ataków na rosyjskie rafinerie po około dwóch tygodniach przerwy.

Tylko w listopadzie zaatakowano np. rafinerię w rosyjskim Jarosławiu i Riazaniu.

Media informowały, że przerwa mogła być związana z postulatem prezydenta USA Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski deklarował z kolei, że Ukraina mogłaby zrezygnować z takich uderzeń, jeśli Stany Zjednoczone przekażą jej pociski do systemów Patriot.