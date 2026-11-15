Nocne uderzenia w Rosję. Wybuchy w olbrzymim zakładzie i na lotnisku

RMF24

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Ukraińskie wojska miały zaatakować ostatniej nocy kolejne obiekty na terytorium Rosji. Na cel wzięto m.in. duży zakład petrochemiczny w Niżniekamsku i podstacje energetyczne w Taganrogu.

Jak pisze niezależny rosyjskojęzyczny portal Radio Swoboda, ukraińskie bezzałogowce uderzyły w Niżniekamski Zakład Petrochemiczny – „jeden z największych kompleksów petrochemicznych w Europie, produkujący kauczuki syntetyczne”.

Mer Niżniekamska Radmir Bielajew podał jedynie, że drony uszkodziły bliżej nieokreślony obiekt przemysłowy. Jego wypowiedź cytuje Reuters. W mieście położonym około tysiąca kilometrów na wschód od Moskwy trafiony miał zostać również wielopiętrowy blok. Według doniesień mediów rosyjskich trzy osoby zostały ranne.

Ukraińcy mieli ostrzelać również miasto Taganrog, nad Morzem Azowskim. Trafiono dwie podstacje energetyczne – podaje Radio Swoboda. Gubernator regionu przekazał, że zginął główny inżynier podstacji, a cztery osoby zostały ranne w wyniku upadku szczątków drona.

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że w ciągu nocy zestrzelono 553 ukraińskie bezpilotowce. Wojsko Ukrainy nie skomentowało do tej pory tych doniesień.

Co więcej, ukraiński kanał Exilenova+, monitorujący informacje o atakach dronów, eksplozjach, pożarach i możliwych uszkodzeniach infrastruktury w Rosji oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy, podał w niedzielę rano, że minionej nocy zaatakowano także rosyjskie lotnisko Achtubinsk (obwód astrachański). Słyszanych miało być co najmniej 30 eksplozji. „Celem ataku była infrastruktura lotniska, miejsca postoju samolotów bojowych, składy amunicji oraz inne obiekty” - podało cytowane źródło, dodając, że liczy na szybkie informacje w tej sprawie ze Sztabu Generalnego Ukrainy.

Rosja informuje o uderzeniu na port w Czarnomorsku

Rosja z kolei miała uderzyć w statek towarowy w ukraińskim porcie Czarnomorsk – pisze Reuters. Agencja RIA, cytując rosyjski resort obrony, podała, że jednostka miała służyć do zaopatrywania ukraińskiej armii.

Według rosyjskiego ministerstwa celem uderzenia była także infrastruktura portowa wykorzystywana do rozładunku ładunków wojskowych. Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji.