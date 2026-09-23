Nocna tragedia w rzymskim Koloseum. Nie żyje 22-latek

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Minister kultury Włoch, Alessandro Giuli, zarządził w środę jednodniowe zamknięcie Koloseum. W nocy w wypadku zginął tam 22-letni pracownik. Zdecydowano też o wstrzymaniu do odwołania wszystkich prac budowlanych i konserwacyjnych przy historycznym amfiteatrze.

Andrea Moretti, 22-letni technik, zmarł po upadku z kilku metrów podczas instalacji nowego systemu oświetlenia wewnątrz starożytnej rzymskiej areny - informuje Reuters.

Giorgia Meloni reaguje na śmierć pracownika

Zbudowane 2000 lat temu Koloseum było największym amfiteatrem Cesarstwa Rzymskiego, wykorzystywanym do walk gladiatorów, egzekucji i walk ze zwierzętami. Jest to najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna Włoch.

Wiadomość o tragicznej śmierci Andrei Morettiego, wykwalifikowanego pracownika, który zginął w nocy, głęboko nami wstrząsnęła i zasmuciła – powiedziała premier Giorgia Meloni.

Koloseum w czerwonej strefie. Władze Rzymu reagują na wzrost przestępczości w stolicy Wokół Koloseum w Rzymie wyznaczono czerwoną strefę z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. To reakcja władz Wiecznego Miasta na serię napadów, kradzieży i awantur ulicznych, do których regularnie dochodzi w rejonie antycznego amfiteatru.

„Człowieczeństwo jest ważniejsze niż turyści”

Minister Giuli zarządził wstrzymanie wszystkich prac budowlanych i konserwacyjnych przy Koloseum do odwołania. Początkowo ogłoszono tylko częściowe zamknięcie zabytku, jednak wywołało to protest największego włoskiego związku zawodowego, CGIL.

Człowieczeństwo jest ważniejsze niż turyści – powiedział Natale di Cola, przewodniczący CGIL w Rzymie, dodając, że związek apeluje do Giuliego o wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku Morettiego.

Do incydentu doszło niecały rok po śmierci rumuńskiego pracownika, który został uwięziony przez kilka godzin pod gruzami częściowo zawalonej średniowiecznej wieży w pobliżu Koloseum w listopadzie ubiegłego roku.