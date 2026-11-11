„Noc, gdy zapłonął Bałtyk”. Zniszczenia w rosyjskim porcie, uszkodzony okręt

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Siły Obrony Ukrainy uderzyły w infrastrukturę naftową rosyjskiego portu Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim - głównego ośrodka eksportowego w północno-zachodniej Rosji – potwierdził Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych. Podczas ataku Ukraińcy trafili również w rosyjską korwetę rakietową „Naro-Fominsk”.

Do uderzenia na rosyjski port w Ust-Łudze, który już wcześniej był atakowany, doszło w nocy z wtorku na środę. Port położony jest około 100 km od Petersburga.

Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował w komunikacie, że przez położony w obwodzie leningradzkim port prowadzony jest eksport rosyjskiej ropy i produktów naftowych. Z zysków ze sprzedaży finansowana jest produkcja rakiet i dronów używanych do ataków na Ukrainę.

„Według wstępnych informacji w wyniku uderzeń dronów w infrastrukturę naftową portu największe szkody odnotowano w części ze zbiornikami. Uszkodzono pięć zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności 150 tys. metrów sześciennych. Wybuchł pożar na dużą skalę” – ogłosił ukraiński sztab.

To nie koniec. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że w nocy 11 listopada ukraińscy piloci zestrzelili rosyjską korwetę rakietową „Naro-Fominsk” zaliczaną do klasy okrętów „Bujan-M”. To jednostka należąca do rosyjskiej Floty Bałtyckiej, zdolna do odpalania pocisków manewrujących typu „Kalibr” i „Oniks”. „Naro-Fominsk” został zwodowany w 2022 r.

SBU weryfikuje również informacje dotyczące zniszczeń rosyjskich śmigłowców bojowych podczas operacji.