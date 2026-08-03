Niski stan wody odsłonił sekret Dunaju. Saperzy wkroczyli do akcji

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Niebezpieczne artefakty w Dunaju. Niski stan wody w rzece odsłonił w centrum Budapesztu ładunki wybuchowe pochodzące z czasów II wojny światowej – przekazało węgierskie wojsko, cytowane przez portal Telex.

Dunaj odsłonił „arsenał”

Przy placu Batthyany'ego w Budapeszcie Dunaj odsłonił w niedzielę dziesięć min przeciwpancernych TMi-35, jeden granat ręczny oraz kilogram mieszanej amunicji. Wszystko to wydobyli saperzy, którzy przetransportują materiały do centralnego punktu gromadzenia Węgierskich Sił Zbrojnych.

Najniższy poziom wody w historii. Dunaj bije niechlubny rekord We wtorek w Budapeszcie odnotowano najniższy w historii poziom wody w Dunaju. Sytuacja budzi poważne obawy o przyszłość żeglugi i środowiska w regionie. Eksperci nie mają dobrych wieści – prognozy nie przewidują poprawy, a wręcz przeciwnie - na…

Z powodu upałów poziom wód w rzekach i jeziorach na Węgrzech znacznie się obniżył, osiągając w niektórych punktach rekordowe niskie wartości. Dostawcy wody w całym kraju apelują do mieszkańców o jej oszczędzanie.

Spadki poziomu wody w Dunaju już w lipcu doprowadziły do odsłonięcia w centrum Budapesztu części pocisku artyleryjskiego z czasów II wojny światowej oraz negatywnie wpłynęły na warunki żeglugi w całym regionie.

Dunaj wysycha: Problemy elektrowni jądrowej

Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju konieczne było kilkakrotne ograniczenie mocy elektrowni jądrowej w Paksu. Premier Węgier Peter Magyar zaznaczył, że zaplanowano tymczasowe zamknięcie obiektu (w nocy w niedzielę albo w poniedziałek), po raz pierwszy w jego historii.

Rzeka odsłoniła skrywaną 90 lat tajemnicę. „Historia dosłownie wyłoniła się z Dunaju” Z wód Dunaju w pobliżu miejscowości Opatovac w północno-wschodniej Chorwacji wyłoniły się szczątki statku, który – jak się przypuszcza – zatonął 90 lat temu – przekazał w poniedziałek dziennik „Jutarnji list”. Wszystko to za sprawą niskiego stanu…

Elektrownia ta może być zamknięta przez ponad miesiąc – przekazał w niedzielę wieczorem premier Węgier Peter Magyar w rozmowie ze stacją RTL. Zakład wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu.

Peter Magyar ostrzegł, że nadchodzące pięć dni ma być najgorętsze – każdego dnia temperatury mogą osiągać ok. 40 stopni Celsjusza – a w kraju nie przewiduje się znaczących opadów deszczu. Po tym okresie oczekuje się spadku temperatury o kilka stopni.