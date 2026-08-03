Niski Dunaj sprawił, że Rumunia kupuje prąd od Ukrainy

RMF24

Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Cernavodzie. By pokryć powstały deficyt energii elektrycznej, Rumunia kupuje prąd od... Ukrainy.

Zarówno w Rumunii, jak i innych krajach (między innymi na Węgrzech) poziom wody w Dunaju jest alarmująco niski.

Z danych rumuńskiego Narodowego Instytutu Hydrologii wynika, że przepływ Dunaju w rejonie wsi Bazias w najbliższych dniach spadnie do 1400 metrów sześciennych na sekundę, co odpowiada historycznemu minimum odnotowanemu w 1985 roku.

Warto przy okazji zaznaczyć, że wieloletnia średnia wynosi 3900 metrów sześciennych na sekundę.

Wyłączony reaktor i zakup prądu od Ukrainy

W ubiegłym tygodniu niski poziom wody w Dunaju doprowadził do wyłączenia jednego z dwóch reaktorów w elektrowni jądrowej w Cernavodzie na wschodzie kraju. Każdy z nich ma moc 706 MW, a cała siłownia zapewnia około 20 procent energii elektrycznej zużywanej w kraju.

Nuclearelectrica, jedyny w Rumunii producent energii jądrowej, zarządzający obiektem w Cernavodzie oraz zakładem paliwa jądrowego w Pitesti, zaznaczył, że sytuacja zagraża stabilności rumuńskiej sieci energetycznej.

Z tego powodu firma zdecydowała się na zakup energii elektrycznej z... Ukrainy. „Importowana energia zostanie wykorzystana do pokrycia deficytu spowodowanego wyłączeniem bloku nr 1 elektrowni jądrowej w Cernavodzie, a tym samym do ograniczenia wpływu tego niedoboru na rumuński rynek energii” - podano we wpisie na Facebooku.

Media przypominają, że w marcu, po prawie czteromiesięcznej przerwie, Ukraina wznowiła eksport energii elektrycznej. Co istotne, dostawy są dozwolone tylko w przypadku nadwyżek w ukraińskim systemie elektroenergetycznym. W maju władze w Kijowie zwiększyły eksport prądu prawie trzykrotnie.