Niezwykły hit u naszych sąsiadów. Tak legalnie spędzisz noc na plaży

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Marzenie o legalnym noclegu na piasku, tuż przy szumie fal, właśnie się spełnia. U naszych sąsiadów bije rekordy popularności nowy trend, który rozwiązuje problem mandatów za dzikie biwakowanie na plażach Bałtyku albo Morza Północnego. Zobacz, jak wyglądają te niezwykłe konstrukcje i dlaczego turyści rezerwują je z rocznym wyprzedzeniem.

Wygodne łóżko na samym piasku. Jak to działa?

Kosze plażowe do spania to nowoczesna interpretacja tradycyjnych koszy plażowych, znanych niemal każdemu, kto odwiedzał niemieckie wybrzeża. Te wyjątkowe konstrukcje mają szerokość 1,40 metra i długość 2,30 metra, co zapewnia miejsce do spania dla dwóch dorosłych osób. Wyposażone są w wodoodporny brezent z oknami, dzięki czemu nawet w niepogodę goście mogą cieszyć się suchym wnętrzem. Dodatkowym atutem jest bliskość sanitariatów, które są zapewniane przez operatorów koszy.

Wielu dostawców oferuje również szereg dodatkowych usług, takich jak możliwość zamówienia kosza piknikowego, śniadania czy nawet szlafroków.

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Bałtycki hit. Rezerwacje ruszają z rocznym wyprzedzeniem

Pierwsze kosze plażowe do spania pojawiły się na wybrzeżu Bałtyku dekadę temu. Do dziś to właśnie tam, w miejscowościach takich jak Travemünde, Timmendorfer Strand, Eckernförde, Heikendorf oraz przede wszystkim Grömitz, znajduje się najwięcej tego typu miejsc noclegowych. W samym Grömitz cztery firmy oferują łącznie 19 koszy do spania, dostępnych od połowy kwietnia do połowy października.

Popularność noclegów w koszach jest ogromna – w sezonie na jeden kosz przypada nawet 70-80 noclegów. Szczególnie oblegane są weekendy, które często są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, nawet już jesienią poprzedniego roku. W dni powszednie wciąż można znaleźć wolne terminy na krótko przed planowanym wyjazdem.

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Ceny za nocleg w Grömitz wahają się w zależności od operatora – od około 79 euro bez pościeli do 99 euro z pościelą. W cenie zazwyczaj zawarte są udogodnienia takie jak oświetlenie LED, Wi-Fi, latarka, zestaw do siedzenia oraz dostęp do sanitariatów. Istnieje także możliwość dokupienia śniadania, kolacji lub innych dodatków.

Alternatywa dla Bałtyku. Ile kosztuje noc nad Morzem Północnym?

(foto: Daniel Bockwoldt/DPA) / PAP

Oferta noclegów w koszach plażowych nie ogranicza się tylko do Bałtyku. Nad Morzem Północnym kosze do spania znaleźć można m.in. na Helgolandzie, Föhr oraz w popularnej miejscowości Büsum.

W Büsum dostępne są na razie cztery takie kosze, z których nocleg kosztuje 64 euro, a w cenie znajduje się także latarka i oświetlenie LED. Miejsca do grillowania i piknikowania oraz możliwość zamówienia śniadania w pobliskim bistro.

Jak podkreśla w rozmowie z portalem Nordkurier.de burmistrz Oliver Kumbartzky, noclegi w koszach są chętnie wręczane jako prezent i stanowią wyjątkowe przeżycie. Gościom rekomenduje się zabranie własnych ciepłych śpiworów i poduszek, by zapewnić sobie komfortowy sen nawet w chłodniejsze noce.