Niezwykła misja ratunkowa. Polak ewakuowany z Filipin po dwóch latach w szpitalu

RMF24

Po ponad dwóch latach spędzonych w filipińskim szpitalu, Piotr Moczulski wrócił do Polski na pokładzie wojskowego samolotu. Operację ewakuacji przeprowadził zespół medyczny Wojska Polskiego, a transport odbył się rządowym Gulfstreamem.

We wtorek po południu do Polski powrócił wojskowy samolot, na pokładzie którego znajdował się Piotr Moczulski – Polak ewakuowany z Filipin po długotrwałym pobycie w szpitalu. O zakończeniu operacji poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce. Teraz w drodze do szpitala w Białymstoku. Trzymamy kciuki Panie Piotrze!” – napisał szef resortu obrony.

Dwa lata walki o powrót do domu

Polak przez ponad dwa lata przebywał w filipińskim szpitalu po poważnym wypadku na skuterze. Jego stan zdrowia uniemożliwiał transport komercyjny – konieczna była specjalistyczna ewakuacja medyczna.

W tej sytuacji z pomocą przyszło Wojsko Polskie, które wysłało po niego wojskowy zespół medyczny i rządowy samolot Gulfstream, na co dzień służący do transportu najważniejszych osób w państwie.

Wojsko Polskie – zawsze gotowe do pomocy

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas konferencji prasowej, że Wojsko Polskie jest gotowe nie tylko bronić kraju, ale także dbać o bezpieczeństwo i zdrowie każdego obywatela, niezależnie od miejsca na świecie.

Dbamy o wszystkich, niezależnie na jakim krańcu świata się znajdą, w jak trudnej sytuacji. Wojsko Polskie jest zawsze gotowe do pomocy – zapewnił szef MON.

Ewakuacja Piotra Moczulskiego była możliwa dzięki zaangażowaniu wojskowego zespołu medycznego, który zapewnił opiekę podczas całego lotu.

Od kwietnia 2024 roku trwa internetowa zbiórka pieniędzy na opłacenie pobytu pana Piotra w szpitalu na Filipinach, sprowadzenie go do Polski i rehabilitację, założona przez jego bliskich. Z opisu zamieszczonego na stronie tej zbiórki wynika, że Piotr Moczulski jechał skuterem z kolegą, gdy doszło do wypadku. Doznał przede wszystkim poważnego obrzęku mózgu, jest w śpiączce.

Latem tego roku mamie i bratu udało się go w szpitalu odwiedzić. Równolegle rodzina zabiegała w MON o możliwość jego transportu do Polski.