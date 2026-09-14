Nieznane fakty z życia papieża Leona XIV. W dniu urodzin zdradził je jego brat

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Papież Leon XIV kończy dzisiaj 71 lat. Ojciec Święty odwiedzi Bibliotekę Apostolską, gdzie otworzy wystawę prac. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów. Pod koniec września papież wybierze się natomiast do Francji. W przeddzień urodzin brat papieża, John Prevost udzielił wywiadu włoskiej telewizji, w którym zdradził nieznane fakty z życia Ojca Świętego.

Nieznane fakty o Leonie XIV

Papież Leon XIV urodził się dokładnie 14 września 1955 roku w Chicago. Pierwsze życzenia usłyszał już w niedzielę. Gdy pojawił się w południe w oknie Pałacu Apostolskiego, by odmówić z wiernymi modlitwę Anioł Pański, rozległy się okrzyki z życzeniami po włosku i angielsku.

W przeddzień urodzin brat papieża, John Prevost powiedział w wywiadzie dla włoskiej telewizji Mediaset: Jestem dumny, że jeszcze się nie załamał, że się trzyma, daje sobie radę. Stawia czoła sytuacji z dawką humoru, z siłą i z determinacją, by zrobić coś, co pomoże uczynić świat lepszym miejscem. Chce umacniać wiarę katolicką na całym świecie.

Brat papieża opowiedział również: Jakiś czas temu pomógł mi z komputerem, bo ja się na tym nie znam i nie potrafiłem go uruchomić. A w zeszłym roku, kiedy był okres składania deklaracji podatkowych, zadzwoniłem do niego i zapytałem: Co mam zrobić? I on pomógł mi także przy zeznaniu podatkowym.

Ma rozległą wiedzę - stwierdził John Prevost mówiąc o swoim bracie Robercie, który ma także dyplom z matematyki, uzyskany na augustiańskim uniwersytecie Villanova w Pensylwanii.

Ścisłe wykształcenie papież wykorzystuje też obecnie

Jego pierwsza encyklika „Magnifica Humanitas”, opublikowana w maju tego roku poświęcona jest trosce o godność człowieka w dobie sztucznej inteligencji.

W dniu urodzin Leon XIV po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską, gdzie otworzy pierwszą ekspozycję z cyklu wystaw „Katastrofa i cud”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na wodę jako dobro i zasób, ale równieź zagrożenie w związku z globalnym kryzysem klimatycznym.

Agenda papieża nie ulegnie szczególnym zmianom w związku z jego urodzinami, ale zapewne dzień rozpocznie małe świętowanie w gronie najbliższych współpracowników i osób zajmujących się papieskim apartamentem w Pałacu Apostolskim.

W poniedziałki po porannych audiencjach Leon XIV udaje się zazwyczaj do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Jak opowiedział John Prevost, który odwiedził papieża latem, pływa on tam w basenie, gra w tenisa.

Papież odwiedzi Francję

W tych dniach Leon XIV przygotowuje się do podróży do Francji, którą rozpocznie 25 września. Podczas czterodniowej, intensywnej wizyty wygłosi kilkanaście przemówień. W Paryżu odwiedzi Pałac Elizejski, siedzibę UNESCO, otwartą ponownie po pożarze katedrę Notre-Dame, a na Place de la Concorde odprawi mszę z udziałem około miliona osób. Na Stade de France w Saint- Denis papież spotka się z młodzieżą. Drugim etapem jego pielgrzymki będzie sanktuaroum w Lourdes.

W mieście Metz Leon XIV wygłosi przemówienie podczas spotkania „Ku korzeniom Europy, dla pokoju i jedności” i odprawi mszę w tamtejszej katedrze.

To będzie przedostatnia zapowiedziana na ten rok zagraniczna podróż papieża. W listopadzie odwiedzi Urugwaj, Argentynę, a także Peru, gdzie przez wiele lat był misjonarzem i biskupem.