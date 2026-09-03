Niezłote i nieskromne. Portret Trumpa trafił na amerykańską monetę

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Mennica Stanów Zjednoczonych wprowadziła do obrotu monetę jednodolarową z portretem Trumpa oraz słowami „LIBERTY” i „IN GOD WE TRUST”. Jak podaje telewizja BBC, to pierwszy raz od stulecia, gdy na amerykańskiej walucie pojawił się wizerunek żyjącego prezydenta. Tak zwana poprawka Thayera, amerykański przepis prawny z 7 kwietnia 1866 roku, zabrania umieszczania na banknotach wizerunków jakichkolwiek żyjących osób, choć nie dotyczy to monet.

Jak poinformowała Mennica Stanów Zjednoczonych, w środę wprowadziła do obrotu monetę jednodolarową z portretem prezydenta Donalda Trumpa. Dodano, jak cytuje BBC, że moneta tej specjalnej edycji wydana, by uczcić 250. rocznicę powstania Ameryki, oddaje „ducha, dumę i dziedzictwo narodu”.

Choć monety mają złoty kolor, nie zawierają prawdziwego złota. Składają się w 88,5 proc. z miedzi, a resztę stanowią cynk, mangan i nikiel. Ich cena to 61 dolarów - czyli około 227,30 zł - za rulon 25 sztuk i 154,50 dolara za woreczek 100 sztuk.

Kontrowersje

BBC zaznacza, że to pierwszy raz od stu lat, gdy na amerykańskiej walucie pojawił się wizerunek żyjącego prezydenta. Prawo Stanów Zjednoczonych rozróżnia jednak banknoty i monety.

Przepisy federalne, konkretnie tak zwana poprawka Thayera z 1866 roku, zabraniają drukowania na amerykańskich banknotach wizerunków jakichkolwiek żyjących osób, choć nie dotyczy to monet.

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Bessent podkreślił wtedy, że na walucie tego kraju widniał już wizerunek innego żyjącego prezydenta USA - półdolarówka wydana w 1926 r. z okazji 150. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych przedstawiała ówczesnego prezydenta Calvina Coolidge'a.

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Fot. US Department of the Treasury (Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych) / AFP/East News