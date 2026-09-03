Niezłote i nieskromne. Portret Trumpa trafił na amerykańską monetę

Jak poinformowała Mennica Stanów Zjednoczonych, w środę wprowadziła do obrotu monetę jednodolarową z portretem prezydenta Donalda Trumpa. Dodano, jak cytuje BBC, że moneta tej specjalnej edycji wydana, by uczcić 250. rocznicę powstania Ameryki, oddaje „ducha, dumę i dziedzictwo narodu”.
Choć monety mają złoty kolor, nie zawierają prawdziwego złota. Składają się w 88,5 proc. z miedzi, a resztę stanowią cynk, mangan i nikiel. Ich cena to 61 dolarów - czyli około 227,30 zł - za rulon 25 sztuk i 154,50 dolara za woreczek 100 sztuk.
Kontrowersje
BBC zaznacza, że to pierwszy raz od stu lat, gdy na amerykańskiej walucie pojawił się wizerunek żyjącego prezydenta. Prawo Stanów Zjednoczonych rozróżnia jednak banknoty i monety.
Przepisy federalne, konkretnie tak zwana poprawka Thayera z 1866 roku, zabraniają drukowania na amerykańskich banknotach wizerunków jakichkolwiek żyjących osób, choć nie dotyczy to monet.
Sojusznicy Trumpa w Kongresie przedstawili projekt ustawy, który stanowiłby wyjątek, choć wniosek jest obecnie wstrzymany. Skąd projekt ustawy? W maju Sekretarz Skarbu Scott Bessent poinformował, że jego departament planuje wyemitować nowy banknot o nominale 250 dolarów z wizerunkiem prezydenta Trumpa.
Bessent podkreślił wtedy, że na walucie tego kraju widniał już wizerunek innego żyjącego prezydenta USA - półdolarówka wydana w 1926 r. z okazji 150. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych przedstawiała ówczesnego prezydenta Calvina Coolidge'a.
Administracja Trumpa powołała się także na ustawę Circulating Collectible Coin Redesign Act z 2020 roku, obowiązującą jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa. Chociaż ustawa zabrania umieszczania portretów żyjących osób na rewersie monet, nie reguluje ona wprost kwestii awersu, gdzie na nowych monetach jednodolarowych pojawia się podobizna Trumpa.