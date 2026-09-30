Niewidomy naukowiec pozywa British Museum. Spór o Tkaninę z Bayeux

Tkanina z Bayeux to niemal tysiącletnie haftowane dzieło, przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę w 1066 roku.
Dr Yusuf Ali Osman zwrócił się do British Museum z pytaniem, czy podczas długo wyczekiwanej ekspozycji będą dostępne oprowadzania z audiodeskrypcją. Prawnicy Osmana wskazują, że muzeum zdecydowało się przede wszystkim na indywidualne zwiedzanie. Powodem mają być ograniczenia związane z ochroną zabytku przed światłem, które wpływają na liczbę osób mogących jednocześnie obejrzeć ekspozycję.
Zdaniem pełnomocników decyzja ta może naruszać brytyjską ustawę o równości – Equality Act.
„Chcę doświadczyć tej wystawy”
„Chcę móc odwiedzić wystawę Tkaniny z Bayeux i doświadczyć jej osobiście” – podkreślił dr Osman w oświadczeniu.
Dodał, że rozumie konieczność wprowadzenia restrykcji dotyczących prezentacji zabytku. Zaznaczył jednak, że rozczarowujące jest to, iż niewidomym zwiedzającym nie zaoferowano sposobu poznania ekspozycji poprzez audiodeskrypcję.
Jego prawniczka Kate Egerton z kancelarii Leigh Day przypomniała, że usługodawcy powinni przewidywać potrzeby osób z niepełnosprawnościami i podejmować rozsądne działania, by nie znajdowały się one w szczególnie niekorzystnej sytuacji.
Nasz klient domaga się takiej samej możliwości doświadczenia tej wystawy, jaką mają osoby widzące – oświadczyła.
Rzecznik British Museum przekazał agencji Reutera, że instytucja planuje dedykowane wycieczki, w tym oprowadzanie z audiodeskrypcją prowadzone przez przewodnika.
Muzeum rozważa również przygotowanie osobnej ścieżki z audiodeskrypcją w aplikacji będącej audioprzewodnikiem po wystawie.
Ekspozycja 70-metrowej Tkaniny z Bayeux cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zwiedzający, którzy kupili bilet, mają 40 minut na obejrzenie dzieła z podwyższonej platformy.
Pierwsza pula wejściówek została wyprzedana. Przyniosła niemal 2,5 mln funtów, czyli około 3,32 mln dolarów.