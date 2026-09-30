Niewidomy naukowiec pozywa British Museum. Spór o Tkaninę z Bayeux

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British Museum znalazło się w centrum sporu prawnego dotyczącego wystawy słynnej Tkaniny z Bayeux. Prawnicy reprezentujący niewidomego dr. Yusufa Alego Osmana twierdzą, że placówka narusza brytyjskie przepisy o równości, ponieważ początkowo nie zaoferowała zwiedzania z audiodeskrypcją na żywo. Muzeum zapewnia, że planuje specjalne oprowadzania.

Tkanina z Bayeux to niemal tysiącletnie haftowane dzieło, przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę w 1066 roku.

Dr Yusuf Ali Osman zwrócił się do British Museum z pytaniem, czy podczas długo wyczekiwanej ekspozycji będą dostępne oprowadzania z audiodeskrypcją. Prawnicy Osmana wskazują, że muzeum zdecydowało się przede wszystkim na indywidualne zwiedzanie. Powodem mają być ograniczenia związane z ochroną zabytku przed światłem, które wpływają na liczbę osób mogących jednocześnie obejrzeć ekspozycję.

Zdaniem pełnomocników decyzja ta może naruszać brytyjską ustawę o równości – Equality Act.

Słynna tkanina przedmiotem umowy Francuzów i Anglików. To będzie przebojowa wystawa Po ponad 900 latach od powstania słynna tkanina z Bayeux wróci do Wielkiej Brytanii. Francuski i brytyjski rząd dogadały się w sprawie wypożyczenia, co potwierdził Departament Kultury, Mediów i Sportu Wielkiej Brytanii. 70-metrowe dzieło opowiada…

„Chcę doświadczyć tej wystawy”

„Chcę móc odwiedzić wystawę Tkaniny z Bayeux i doświadczyć jej osobiście” – podkreślił dr Osman w oświadczeniu.

Dodał, że rozumie konieczność wprowadzenia restrykcji dotyczących prezentacji zabytku. Zaznaczył jednak, że rozczarowujące jest to, iż niewidomym zwiedzającym nie zaoferowano sposobu poznania ekspozycji poprzez audiodeskrypcję.

Jego prawniczka Kate Egerton z kancelarii Leigh Day przypomniała, że usługodawcy powinni przewidywać potrzeby osób z niepełnosprawnościami i podejmować rozsądne działania, by nie znajdowały się one w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Nasz klient domaga się takiej samej możliwości doświadczenia tej wystawy, jaką mają osoby widzące – oświadczyła.

Rzecznik British Museum przekazał agencji Reutera, że instytucja planuje dedykowane wycieczki, w tym oprowadzanie z audiodeskrypcją prowadzone przez przewodnika.

Muzeum rozważa również przygotowanie osobnej ścieżki z audiodeskrypcją w aplikacji będącej audioprzewodnikiem po wystawie.

Ekspozycja 70-metrowej Tkaniny z Bayeux cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zwiedzający, którzy kupili bilet, mają 40 minut na obejrzenie dzieła z podwyższonej platformy.

Pierwsza pula wejściówek została wyprzedana. Przyniosła niemal 2,5 mln funtów, czyli około 3,32 mln dolarów.