Nietypowy komunikat z Korei Północnej ws. arsenału nuklearnego

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Korea Północna zapowiada przyspieszenie rozbudowy swojego arsenału nuklearnego, uznając niedawne ćwiczenia wojskowe Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej za przygotowania do wojny jądrowej. Analitycy zwracają uwagę, że komunikat władz w Pjongjangu jest nietypowy.

Władze Korei Północnej, cytowane w poniedziałek przez reżimowe media, uznały niedawne ćwiczenia wojskowe Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej za przygotowania do wojny nuklearnej i zapowiedziały przyspieszenie rozbudowy swojego nuklearnego potencjału odstraszania - informuje Reuters.

Jak oświadczył Kim Dzong Sik, pierwszy zastępca dyrektora wydziału w rządzącej Partii Pracy Korei, manewry o kryptonimie Iron Mace dowodzą, że USA nie zmieniły swojej „dzikiej ambicji zdławienia Korei Północnej za pomocą broni nuklearnej”, a zagrożenia te „eskalują z każdym mijającym dniem”.

Manewry Iron Mace odbyły się w dniach od 29 września do 2 października. Ich celem, jak podało południowokoreańskie wojsko, była integracja potencjału nuklearnego USA z siłami konwencjonalnymi armii Korei Południowej.

Komunikat jest nietypowy

Analitycy, cytowani przez agencję Reutera, zwracają uwagę, że poniedziałkowy komunikat Pjongjangu jest nietypowy. Oficjalne stanowisko w sprawie polityki jądrowej przedstawił bowiem urzędnik zazwyczaj nadzorujący produkcję oraz rozwój rakiet i zbrojeń, a nie, jak dotychczas, przedstawiciel ministerstwa obrony lub spraw zagranicznych.

Może to oznaczać, że zakres obowiązków Kim Dzong Sika uległ poszerzeniu o kwestie polityki nuklearnej i rakietowej.

Wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim

Napięcie na Półwyspie Koreańskim nasiliło się po wrześniowym wybuchu miny na granicy. Południowokoreańskie śledztwo ujawniło, że ładunki zostały podłożone przez wojsko Korei Północnej, czemu władze w Pjongjangu zaprzeczyły.

W reakcji Korea Północna rozmieściła przy granicy artylerię i zagroziła wznowieniem nadawania audycji propagandowych przez głośniki skierowane na Południe. W poniedziałek wojsko w Seulu przekazało jednak, że dotychczas nie odnotowano w terenie żadnych potwierdzonych oznak realizacji tej groźby.