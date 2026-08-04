Niespokojnie w cieśninie Ormuz. Nieznany pocisk uderzył w statek

Do groźnego incydentu doszło około 37 kilometrów na północny wschód od omańskiego miasta Chasab. Załoga statku zgłosiła, że jednostka została trafiona przez nieznany pocisk. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach ani o poważnych uszkodzeniach jednostki. Służby monitorujące ruch morski na tym obszarze podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i wymaga stałego nadzoru.
Cieśnina Ormuz – światowy węzeł ropy i gazu
Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków transportowych na świecie. Przed wybuchem konfliktu przez ten wąski przesmyk eksportowano około 20 proc. światowej ropy naftowej oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). Obecnie, w wyniku eskalacji działań zbrojnych i blokady wprowadzonej przez Iran, ruch w cieśninie drastycznie spadł.
Według analityków platformy Kpler, w ciągu doby liczba przepływających jednostek zmniejszyła się aż o 77 proc., do zaledwie pięciu statków.
Konflikt na Bliskim Wschodzie przybiera na sile
Obecne napięcia to ciąg dalszy konfliktu, który rozpoczął się 28 lutego od ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Po atakach Teheran na statki w cieśninie Ormuz, a USA wznowiły naloty na irańskie cele w lipcu. Irańskie władze domagają się obecnie opłat tranzytowych za przepływ przez cieśninę i wymuszają żeglugę wyłącznie wzdłuż swoich wybrzeży.
Ponieważ publiczne stanowiska USA i Iranu pozostają nie do pogodzenia, operatorzy uważnie monitorują natężenie ruchu, trasy i wszelkie zmiany dyplomatyczne, mogące ukształtować na nowo ryzyko na regionalnych szlakach morskich w najbliższych dniach — oceniają analitycy Kpler.