Niespokojna noc w Kijowie. Wśród ofiar rosyjskiego ataku dziecko

RMF24

Minionej nocy Rosja zaatakowała miejscowość Browary w aglomeracji kijowskiej. W wyniku nalotów zginęły cztery osoby, w tym trzyletni chłopiec, a kolejne cztery zostały hospitalizowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a mieszkańcy Kijowa spędzili noc w schronach.

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny Kijów i jego okolice, w tym miasto Browary, położone w aglomeracji kijowskiej. Jak poinformował szef obwodowej administracji wojskowej, Tymur Tkaczenko, w wyniku ostrzału zginęły cztery osoby, w tym dziecko. cztery kolejne osoby zostały ranne.

Spadające odłamki uszkodziły prywatny dom, budynki gospodarcze oraz samochody.

„Dziś w nocy Rosja zabiła w atakach dronów trzy osoby w Puchiwce w obwodzie kijowskim: dziadka, babcię i ich wnuka. Chłopiec miał zaledwie trzy lata” – napisał szef państwa w komunikatorze Telegram.

Przekazał, że cztery kolejne osoby zostały hospitalizowane. Są to rodzice dziecka, jego 15-letni brat oraz sąsiad, który przyszedł rodzinie z pomocą i został ranny, gdy Rosja uderzyła ponownie. Poszkodowani doznali oparzeń i ran od odłamków.

„To był zwykły budynek mieszkalny. Rosjanie nie mogli o tym nie wiedzieć” – podkreślił Zełenski.

Prezydent poinformował także o ataku sześciu rakiet balistycznych na obiekt infrastruktury cywilnej w Kijowie. Zginęła tam jedna osoba.

Eksplozje w Kijowie i alarmy przeciwlotnicze

Według informacji przekazanych przez agencję AFP w nocy w samym Kijowie było słychać potężne eksplozje. Władze miasta natychmiast ogłosiły alarm przeciwlotniczy, ostrzegając przed użyciem przez Rosję rakiet balistycznych. Mieszkańcy zostali wezwani do natychmiastowego udania się do schronów.

Na miejscu tragedii w Browarach od razu pojawiły się służby ratunkowe. Lokalne władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.

Pod rosyjskim ostrzałem znalazły się ponadto obwody: doniecki, charkowski, sumski, dniepropietrowski, zaporoski, odeski, chersoński, mikołajowski, czernihowski i połtawski.

Jak donosi agencja Reutera, powołując się na agencję Interfax, rosyjski dron zaatakował statek też transportowy przewożący broń dla ukraińskich sił zbrojnych na Morzu Czarnym na wschód od Odessy.

Atak Ukrainy

W nocy zaatakowała również Ukraina. W wyniku uderzenia drona w rosyjskiej rafinerii ropy naftowej Ilskij w Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar. Pięć osób odniosło obrażenia.

Bezzałogowce zaatakowały również zakład przemysłowy w obwodzie samarskim w Rosji, poinformował Wiaczesław Fiedoriszczew, gubernator obwodu, nie podając jednak nazwy przedsiębiorstwa. Według ukraińskich kanałów monitoringowych i portalu Astra, które powołują się na naocznych świadków, pali się rafineria w Syzraniu.

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że obrona powietrzna zniszczyła w ciągu nocy 397 ukraińskich dronów nad wieloma regionami.