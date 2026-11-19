Wobec maksymalistycznego stanowiska Rosji, myślę, że musimy na nowo otworzyć kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO (...) Dziś to pytanie pojawia się nawet dla nas, Europejczyków - powiedział prezydent Francji cytowany przez RFI.
Przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje jednym z najbardziej spornych zagadnień związanych z bezpieczeństwem w Europie. Rosja od lat sprzeciwia się rozszerzaniu Sojuszu, natomiast Kijów traktuje ewentualne członkostwo jako jedną z kluczowych gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.
Mówiąc o „maksymalistycznym stanowisku Rosji”, Macron ma na myśli żądania Moskwy wycofania wojsk natowskich ze wschodniej flanki, czy opuszczenia Paktu Północnoatlantyckiego przez Finlandię oraz zdjęcie parasola nuklearnego z Europy przez mocarstwa atomowe reprezentowane przez Paryż i Londyn.
Wszystkie powyższe postulaty zostały ocenione w Europie jako niemożliwe do spełnienia, a Kreml traktuje je jako punkt wyjścia do zakończenia wojny w Ukrainie oraz utworzenie systemu, który nazwano w Moskwie „nową strukturą bezpieczeństwa europejskiego”.
Apel o wsparcie dla Ukrainy
W Berlinie odbyło się spotkanie poświęcone wojnie w Ukrainie i perspektywom rozmów pokojowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ukrainy, państw europejskich oraz USA. Do niemieckiej stolicy przybył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier polski Donald Tusk.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział z kolei, że rozmowy Europejczyków, Rosjan, Ukraińców i Amerykanów mogą rozpocząć się wkrótce. Podkreślił, że negocjacje powinny być prowadzone wspólnie z Kijowem i Waszyngtonem.
Macron wezwał państwa wspierające Ukrainę, by zrobiły „maksimum”, aby umożliwić jej skuteczną obronę. Jednocześnie wskazał, że należy ponownie otworzyć debatę dotyczącą ewentualnego członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Najwyższym priorytetem (...) jest dostarczenie (Ukrainie) nowych systemów przeciwrakietowych i nowych pocisków przechwytujących (...) Wszyscy, którzy mają możliwości zapewnienia środków obrony i ochrony obywatelom Ukrainy, muszą to zrobić teraz – podkreślił w obecności m.in. wysłanników Donalda Trumpa.