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Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do ponownego podjęciem kwestii przystąpienia Ukrainy do NATO. Deklaracja padła w czasie spotkania sojuszników Kijowa w Berlinie, poświęconego dalszemu wsparciu dla kraju broniącego się przed rosyjską agresją.

Wobec maksymalistycznego stanowiska Rosji, myślę, że musimy na nowo otworzyć kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO (...) Dziś to pytanie pojawia się nawet dla nas, Europejczyków - powiedział prezydent Francji cytowany przez RFI.

Przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje jednym z najbardziej spornych zagadnień związanych z bezpieczeństwem w Europie. Rosja od lat sprzeciwia się rozszerzaniu Sojuszu, natomiast Kijów traktuje ewentualne członkostwo jako jedną z kluczowych gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.

Mówiąc o „maksymalistycznym stanowisku Rosji”, Macron ma na myśli żądania Moskwy wycofania wojsk natowskich ze wschodniej flanki, czy opuszczenia Paktu Północnoatlantyckiego przez Finlandię oraz zdjęcie parasola nuklearnego z Europy przez mocarstwa atomowe reprezentowane przez Paryż i Londyn.

Wszystkie powyższe postulaty zostały ocenione w Europie jako niemożliwe do spełnienia, a Kreml traktuje je jako punkt wyjścia do zakończenia wojny w Ukrainie oraz utworzenie systemu, który nazwano w Moskwie „nową strukturą bezpieczeństwa europejskiego”.

Apel o wsparcie dla Ukrainy

W Berlinie odbyło się spotkanie poświęcone wojnie w Ukrainie i perspektywom rozmów pokojowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ukrainy, państw europejskich oraz USA. Do niemieckiej stolicy przybył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier polski Donald Tusk.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział z kolei, że rozmowy Europejczyków, Rosjan, Ukraińców i Amerykanów mogą rozpocząć się wkrótce. Podkreślił, że negocjacje powinny być prowadzone wspólnie z Kijowem i Waszyngtonem.

Macron wezwał państwa wspierające Ukrainę, by zrobiły „maksimum”, aby umożliwić jej skuteczną obronę. Jednocześnie wskazał, że należy ponownie otworzyć debatę dotyczącą ewentualnego członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.