Niespodziewana wizyta w Izraelu. Szef GRU spotkał się z przedstawicielami resortu obrony

RMF24

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Tuż przed udaniem się na negocjacje rosyjsko-ukraińskie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), szef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow odwiedził Izrael. Według dziennika „The Jerusalem Post”, Rosjanin spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami resortu obrony.

Samolot objęty sankcjami?

Izraelski nadawca publiczny Kan wcześniej podał, że w niedzielę wieczorem na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem wylądował rosyjski samolot wojskowy Tu-154M, który wystartował z bazy pod Moskwą. Według Kan rosyjska maszyna wylądowała w Izraelu na prośbę Stanów Zjednoczonych.

„The Jerusalem Post” podaje, że samolot należy do rosyjskiego ministerstwa obrony i od 2023 r. jest objęty amerykańskimi sankcjami. Według Waszyngtonu jednostka jest wykorzystywana m.in. do transportu personelu i sprzętu rosyjskich najemników z Grupy Wagnera, którzy uczestniczyli w konfliktach zbrojnych w różnych częściach świata.

Nie wiadomo, czego dotyczyły rozmowy rosyjskiej delegacji z izraelskimi przedstawicielami.

Stosunki Rosji i Izraela stosunkowo dobre

Po opuszczeniu Izraela rosyjski samolot skierował się do stolicy ZEA, Abu Zabi. Kostiukow i pozostali członkowie delegacji mają uczestniczyć we wtorek i środę w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich prowadzonych przy mediacji USA. Będą to pierwsze rozmowy trójstronne od lutego 2026 r.

Kan podkreślił, że lądowanie rosyjskiego samolotu jest wyjątkowym wydarzeniem.

W przeszłości wojskowi obu państw utrzymywali bliskie kontakty, koordynując działania w Syrii, aby uniknąć przypadkowych starć. Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja znacznie ograniczyła jednak swoją obecność wojskową w Syrii.

Stosunki Izraela z Rosją pozostają stosunkowo dobre, choć źródłem napięć jest współpraca Moskwy z Iranem. Izrael potępił rosyjską inwazję na Ukrainę, ale nie przyłączył się do zachodnich sankcji i unika przekazywania Kijowowi uzbrojenia.

Ambasada Rosji w Izraelu oraz izraelska armia odmówiły komentarza na temat wizyty szefa GRU.