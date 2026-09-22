RMF24

Rosja w zdecydowany sposób zareagowała na decyzję władz USA o odmowie przyznania wizy, uprawniającej do wjazdu do Stanów Zjednoczonych, dla jednego z wiceministrów spraw zagranicznych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera, nazwał ten ruch „nieprzyjaznym aktem”.

To działania, które naruszają zobowiązania USA jako państwa gospodarza głównej siedziby ONZ – powiedział rzecznik Kremla podczas spotkania z dziennikarzami. Władze USA odmówiły zgody na wydanie wizy wiceszefowi rosyjskiego MSZ, Aleksandrowi Alimowowi.

Co więcej, to nie pierwszy raz, gdy amerykańskie władze podejmują taką decyzję wobec rosyjskiego dyplomaty. Poprzednio Alimow nie uzyskał wizy USA w maju 2026 roku, również w związku z planami udziału w pracach w ONZ.

Pieskow: Sankcje na Rosję? Są nielegalne, wszystkie powinny zostać zniesione

Pieskow odniósł się również do unijnych sankcji wobec Rosji. Komentując możliwość zniesienia restrykcji wobec rosyjskich oligarchów - Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana - urzędnik powiedział, że Kreml „uważa je za nielegalne” i wszystkie sankcje nałożone na rosyjskich biznesmenów i obywateli Rosji „powinny zostać zniesione”.

Brak jedności Europy wobec sankcji na Rosję

W zeszłym tygodniu, gdy miała zapaść decyzja o przedłużeniu okresu obowiązywania sankcji, Francja zwróciła się nieoczekiwanie o wykreślenie z listy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Zniesienia sankcji na Usmanowa i innego oligarchę - Michaiła Fridmana, domagała się z kolei Słowacja. Oba te państwa uzależniły więc zgodę na dalsze obowiązywanie obostrzeń od zniesienia sankcji na obu oligarchów.

Stanowisko Ukrainy

Wykreśleniu Usmanowa i Fridmana w poniedziałek sprzeciwiła się Ukraina. Szef MSZ tego kraju Andrij Sybiha zaapelował o zaostrzenie restrykcji wobec Rosji i wydłużenie ich obowiązywania z sześciu miesięcy do roku. „Sankcje wobec Rosji muszą być wzmocnione, a nie osłabione. Utrzymywana i rosnąca presja jest niezbędna, aby zmusić Rosję do zakończenia swojej agresji i skierowania się ku pokojowi” - napisał w serwisie X, dziękując Łotwie za opowiedzenia się za utrzymaniem sankcji wobec Moskwy.