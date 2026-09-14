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Nieproszony gość nad Litwą. Myśliwiec otworzył ogień

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 14 września (23:49)

Myśliwiec NATO zestrzelił w poniedziałkowy wieczór drona znajdującego się w litewskiej przestrzeni powietrznej. Poinformował o tym Reuters.

Nieproszony gość nad Litwą. Myśliwiec otworzył ogień
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Myśliwce Paktu Północnoatlantyckiego poderwano w poniedziałek wieczorem czasu polskiego w związku z możliwym pojawieniem się drona w pobliżu Wilna. Poinformowało o tym litewskie narodowe centrum zarządzania kryzysowego.

Niedługo później centrum podało, iż jeden z myśliwców zestrzelił drona w litewskiej przestrzeni powietrznej.

To nie pierwszy taki przypadek na wschodniej flance NATO. W 2026 roku sojusznicze myśliwce niszczyły bezzałogowce nad Estonią i Łotwą, a Rumunia potwierdziła co najmniej cztery takie zestrzelenia między lipcem a sierpniem. W części przypadków władze wskazywały na rosyjskie maszyny, jednak incydent nad Estonią dotyczył prawdopodobnie ukraińskiego drona, który zboczył z trasy.

Z kolei w poniedziałek na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem znaleziono rosyjskiego drona rozpoznawczego, jedną z nowszych wersji maszyn typu Gerbera – dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 

Maszyna, która najprawdopodobniej należy do rosyjskiej armii, została wyłowiona przez marynarzy z Morza Bałtyckiego.


Źródło: RMF24
Tagi: Litwa
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