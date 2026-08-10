Niepokojące doniesienia ukraińskiego wywiadu. Fabryki pracują pełną parą

Według najnowszych informacji przekazanych przez Wadyma Skibickiego, zastępcę szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), Rosja realizuje swoje miesięczne plany produkcji podstawowych typów uzbrojenia rakietowego na poziomie 110–120 procent. Co więcej, w przypadku niektórych pocisków, takich jak Ch-35, produkcja sięgnęła aż 200 procent zakładanych norm.
Przykładowo, w lipcu rosyjskie fabryki miały wyprodukować 72 pociski manewrujące Ch-101, jednak z linii montażowych zjechało aż 87 sztuk. Podobnie było z pociskami Kalibr – zamiast planowanych 26, powstało 29.
Problemy techniczne, ale produkcja nie zwalnia
Rosjanie zmagają się jednak z problemami technicznymi. Nie wszystkie rakiety udaje się odpalić, a wadliwe egzemplarze wracają do zakładów w celu naprawy. Skibicki podkreśla, że mimo tych trudności, produkcja nie zwalnia tempa.
Wywiad wojskowy Ukrainy zwraca uwagę, że większość pocisków Kalibr trafia na wyposażenie rosyjskiej floty i do rezerwy. Powód? Ukraińska obrona przeciwlotnicza jest w stanie zestrzelić niemal 100 procent tych rakiet, o ile dysponuje odpowiednią liczbą pocisków przeciwlotniczych.
Nowe typy rakiet w rosyjskim arsenale
Rosjanie nie poprzestają na dotychczasowych typach uzbrojenia. W arsenale pojawiły się nowe pociski, takie jak RM-48U, wykorzystywane przez system S-400. Plan produkcji na sierpień to około 40 sztuk, a szacowane zapasy sięgają już 400 rakiet.
Do tego dochodzą nowoczesne pociski hipersoniczne Cyrkon oraz zmodernizowane Oniksy. Według HUR Rosja już latem zrealizowała roczny plan produkcji tych pocisków – w ciągu siedmiu miesięcy powstały 33 Cyrkony i 60 Oniksów.
Produkcja Kindżałów wstrzymana
W rozmowie z portalem RBK-Ukraina Skibicki ujawnił również, że Rosja wstrzymała produkcję pocisków Kindżał ze względu na ich niską celność. Uwolnione w ten sposób zasoby i paliwo są obecnie wykorzystywane do produkcji innych, bardziej skutecznych rakiet balistycznych.