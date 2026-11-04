Nieoficjalne wyniki: Demokraci zwyciężają również w Senacie

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Kandydat demokratów James Talarico wygrał wybory na senatora reprezentującego Teksas, zaś inni kandydaci partii wygrali w Iowa, Kansas i Ohio - ogłosiły telewizje NBC i CNN w oparciu o nieoficjalne wyniki. Oznacza to, że demokraci zapewnili sobie większość w obu izbach amerykańskiego Kongresu.

Talarico, były student teologii i deputowany do stanowego parlamentu, pokonał prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona. Gubernatorem zdominowanego dotąd przez republikanów stanu zostanie natomiast demokratka Gina Hinojosa, która pokonała urzędującego gubernatora Grega Abbotta.

Wygrane w Ohio, Kansas i Iowa

W wyścigu w Ohio były senator, demokrata Sherrod Brown pokonał obecnego senatora, republikanina Jona Husteda.

W Kansas pastor metodystów, demokrata Adam Hamilton pokonał senatora Rogera Marshalla, a w Iowa były paraolimpijczyk Josh Turek pokonał kongresmenkę republikanów Ashley Hinson. W Oregonie zgodnie z oczekiwaniami senator demokratów Jeff Merkley uzyskał reelekcję.

Demokraci zapewnili sobie już co najmniej 53 mandaty w 100-miejscowej izbie. Mają też szansę na przejęcie mandatów republikanów w Maine i na Alasce. Nieoczekiwanie wyrównany pojedynek trwa też w konserwatywnym Mississippi.

Bój o Izbę Reprezentantów

Jak wynika z dotychczasowych rezultatów wyborów połówkowych, na które powołują się stacje CNN i NBC, Partia Demokratyczna zapewniła sobie przejęcie kontroli również nad Izbą Reprezentantów.

Media: Demokraci odbijają Izbę Reprezentantów. Trump gotów zaakceptować wyniki Partia Demokratyczna zapewniła sobie przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów USA – wynika z dotychczasowych rezultatów wyborów połówkowych, na które powołują się stacje CNN i NBC.

Według prognoz NBC demokraci odebrali republikanom już siedem mandatów. Do uzyskania większości potrzebowali czterech. Telewizja ocenia, że końcowy podział miejsc może wynieść 255 do 180 na korzyść demokratów. Oznaczałoby to wzrost ich stanu posiadania o 41 mandatów.

Według gazety „New York Times” („NYT”) Trump powiedział, że jest gotowy zaakceptować wyniki wyborów. Będziemy współpracować z demokratami i liczymy na to, że uda nam się z nimi porozumieć. Prawdopodobnie jakoś się dogadamy – cytuje Trumpa dziennik.