Niemowlę zabite, dzieci wśród rannych. Putin uderzył w obwód dniepropietrowski

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Tej nocy Rosja zaatakowała m.in. obwód dniepropietrowski w południowo-wschodniej części Ukrainy, nad Dnieprem. „W wyniku ostrzału zginął 3-miesięczny chłopiec, a 11 osób zostało rannych, w tym dzieci w wieku 5 i 12 lat” - poinformował o poranku szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

Atak Rosji 15 sierpnia 2026 roku na obwód dniepropietrowski; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Atak Rosji 15 sierpnia 2026 roku na obwód dniepropietrowski; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

W nocy Federacja Rosyjska po raz kolejny obrała za cel ukraińskich cywilów. Drony uderzyły w prywatny, zamieszkały budynek w obwodzie dniepropietrowskim w południowo-wschodniej części kraju.

Jak poinformowały lokalne władze, zginęło niemowlę - 3-miesięczny chłopiec. 11 osób zostało rannych, a siedem w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Wśród poszkodowanych jest dwójka dzieci: 5-latek i 12-latka.

Budynek, w który uderzyły drony wystrzelone z Rosji, obwód dniepropietrowski; Ukraina, 15 sierpnia 2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Akcja ratunkowa po ataku Rosji; obwód dniepropietrowski; Ukraina, 15 sierpnia 2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Akcja ratunkowa po ataku Rosji; obwód dniepropietrowski; Ukraina, 15 sierpnia 2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Akcja ratunkowa po ataku Rosji; obwód dniepropietrowski; Ukraina, 15 sierpnia 2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Rosja zaatakowała w ciągu ostatnich godzin również obwód chersoński w południowej części Ukrainy. Tam, jak poinformował szef regionalnych władz wojskowych Ołeksandr Prokudin, rannych zostało 28 osób, w tym jedno dziecko. Wojsko Federacji Rosyjskiej uderzyło w infrastrukturę krytyczną i budynki prywatne: 6 bloków i 4 domy. Uszkodzony został także supermarket, budynki administracyjne, sklep, apteka, budynek gospodarczy, maszyny rolnicze, garaże i samochody.