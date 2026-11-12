Niemieckie kontrole na granicy z Polską. Sąd zdecydował po skardze Polaka i Niemca

RMF24

Sąd administracyjny w Dreźnie orzekł, że kontrole graniczne zarządzone przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych na granicach z Polską i Czechami były niezgodne z prawem. Wyroki są nieprawomocne.

Tym samym sąd przyznał rację dwóm skarżącym. Jak podał sąd w komunikacie, niezgodne z prawem były zarówno zarządzone przez ministerstwo kontrole na granicach z Czechami i Polską, jak i same zaskarżone czynności wobec obu skarżących.

Polak złożył skargę

Pierwszą skargę złożył obywatel Polski, który mieszka z rodziną w Goerlitz, a pozostałych członków rodziny mieszkających w Zgorzelcu odwiedza prawie codziennie. Zaskarżył on weryfikację jego tożsamości oraz przeszukanie jego minibusu przez niemiecką policję we wrześniu 2024 r., gdy po przejechaniu mostu staromiejskiego został zatrzymany już na terytorium Niemiec.

Funkcjonariusze zażądali okazania dokumentu i wglądu do pojazdu, w którym poza rowerem nie było żadnych przedmiotów ani osób.

Skarga obywatela Niemiec

Drugą skargę złożył obywatel Niemiec zamieszkały w Michendorf w Brandenburgii, który kilka razy w roku podróżuje do Czech, m. in. do zaprzyjaźnionych muzyków.

Zaskarżył ustalenie jego tożsamości w maju br., gdy wracał z Pragi autokarem komunikacji zastępczej, który niemiecka policja zatrzymała w punkcie kontroli granicznej. Weryfikacji dokumentów poddano wszystkich pasażerów autokaru.

Od decyzji przysługuje apelacja

Spór dotyczył zgodności tych kontroli z kodeksem granicznym Schengen. Skarżący argumentowali, że prowadzone od wielu lat kontrole nie są zgodne z unijnymi przepisami, ponieważ zarządzenie kontroli granicznych wymaga nagłego pojawienia się ruchów migracyjnych, czego przy kolejnych przedłużeniach o sześć miesięcy każde nie da się już stwierdzić.

Sąd w Dreźnie orzekł jedynie, że kontrole były w tamtym czasie niezgodne z prawem, a z tego nie wynika automatycznie prawo do odszkodowania.

Ze względu na zasadnicze znaczenie sprawy, wykraczające poza dwa jednostkowe przypadki kontroli na granicy niemiecko-polskiej i niemiecko-czeskiej, od orzeczenia sądu w Dreźnie przysługuje apelacja do wyższego sądu administracyjnego w Budziszynie.