Niemiec na czele Komitetu Wojskowego NATO

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Niemiecki generał Carsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego NATO, który jest najwyższym organem wojskowym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Poinformował o tym obecny szef Komitetu, włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone. Poruszył on również temat Rosji. Powiedział, że w razie eskalacji agresji Kremla, NATO jest gotowe Rosji odpowiedzieć.

Niemiecki genrał Carsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu.

Pański osąd operacyjny, dogłębna znajomość Sojuszu oraz doświadczenie w kierowaniu niemieckimi siłami zbrojnymi dobrze przysłużą się NATO - napisał Dragone we wpisie na portalu X.

Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. W dzisiejszym tajnym głosowaniu szefów obrony państw Sojuszu na posiedzeniu w Kopenhadze pokonał Kanadyjkę gen. Jennie Carignan, szefową Sztabu Obrony Kanadyjskich Sił Zbrojnych.

Carsten Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Niemiec przejmie obowiązki od ustępującego Włocha w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez trzy lata.

Wynik ten podkreśla rosnącą rolę Berlina, który przejmuje najważniejsze funkcje wojskowe i większą odpowiedzialność operacyjną za ochronę państw leżących na pierwszej linii frontu - skomentował portal Politico.

Reporterzy m.in. CNN i Politico niewpuszczeni do Białego Domu Reporterce CNN Betsy Klein odmówiono dzisiaj wstępu do Białego Domu, a jej przepustkę prasową zatrzymano. Kilka godzin temu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że „zakazuje” wstępu takim mediom, jak CNN, MS NOW i Politico. Eksperci…

61-letni Breuer wstąpił do Bundeswehry w 1984 roku rozpoczynając służbę w jednostce obrony przeciwlotniczej. Później ukończył amerykański kurs sztabowy, a także szkolenie sztabowe w Hamburgu. W 2014 r. służył w Kabulu w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO - ISAF.

W latach 2021-2022 Breuer kierował sztabem kryzysowym ds. Covid-19 w Urzędzie Kanclerskim, koordynując działania władz w walce z pandemią.

Fot. INA FASSBENDER / East News

Obecny szef Komitetu: NATO jest gotowe odpowiedzieć Rosji

Cytowany przez portal obecny szef Komitetu, włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone powiedział również w sobotę, że NATO jest gotowe odpowiedzieć na potencjalną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Sojuszu.

Komitet Wojskowy to najwyższy organ wojskowy Sojuszu, złożony z szefów obrony państw członkowskich. Doradza władzom politycznym NATO w sprawach wojskowych i strategicznych oraz przekazuje wytyczne dowódcom strategicznym Sojuszu.