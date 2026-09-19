Niemiec na czele Komitetu Wojskowego NATO

Niemiecki genrał Carsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu.
Pański osąd operacyjny, dogłębna znajomość Sojuszu oraz doświadczenie w kierowaniu niemieckimi siłami zbrojnymi dobrze przysłużą się NATO - napisał Dragone we wpisie na portalu X.
Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. W dzisiejszym tajnym głosowaniu szefów obrony państw Sojuszu na posiedzeniu w Kopenhadze pokonał Kanadyjkę gen. Jennie Carignan, szefową Sztabu Obrony Kanadyjskich Sił Zbrojnych.
Carsten Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Niemiec przejmie obowiązki od ustępującego Włocha w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez trzy lata.
Wynik ten podkreśla rosnącą rolę Berlina, który przejmuje najważniejsze funkcje wojskowe i większą odpowiedzialność operacyjną za ochronę państw leżących na pierwszej linii frontu - skomentował portal Politico.
61-letni Breuer wstąpił do Bundeswehry w 1984 roku rozpoczynając służbę w jednostce obrony przeciwlotniczej. Później ukończył amerykański kurs sztabowy, a także szkolenie sztabowe w Hamburgu. W 2014 r. służył w Kabulu w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO - ISAF.
W latach 2021-2022 Breuer kierował sztabem kryzysowym ds. Covid-19 w Urzędzie Kanclerskim, koordynując działania władz w walce z pandemią.
Obecny szef Komitetu: NATO jest gotowe odpowiedzieć Rosji
Cytowany przez portal obecny szef Komitetu, włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone powiedział również w sobotę, że NATO jest gotowe odpowiedzieć na potencjalną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Sojuszu.
Komitet Wojskowy to najwyższy organ wojskowy Sojuszu, złożony z szefów obrony państw członkowskich. Doradza władzom politycznym NATO w sprawach wojskowych i strategicznych oraz przekazuje wytyczne dowódcom strategicznym Sojuszu.