Niemcy: Samolot zderzył się z nieznanym obiektem, na lotnisku znaleziono drona z zapalnikiem

RMF24

Nocny incydent w pobliżu lotniska w Lipsku. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem, a wcześniej na terenie lotniska odkryto drona z zapalnikiem - informuje niemiecki tabloid „Bild”. Służby podejrzewają sabotaż.

Maszyna, która zderzyła się z niezidentyfikowanym obiektem, wylądowała następnie w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia.

Do zdarzenia miało dojść 6 km od lotniska w Lipsku, na wysokości 400 metrów.

Nieco wcześniej lotnisko w Lipsku wstrzymało operacje z powodu znalezienia na płycie drona z zapalnikiem - pisze „Bild”. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy.

Dron z zapalnikiem miał znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego typu Antonow.

Informację, że na lotnisku w Lipsku zauważono drona w pobliżu ukraińskiego samolotu potwierdził w środę rzecznik NATO.

Policja zabezpieczyła drona, używając do tego specjalnego robota do rozbrajania.

Zakłócona praca lotniska

Po wykryciu w nocy zagrożenia operacje lotnicze na lotnisku w Lipsku zostały wstrzymane, a ruch lotniczy przekierowany. To po zawieszeniu lotów doszło do zderzenia samolotu transportowego DHL z niezidentyfikowanym obiektem.

Niemiecka policja prowadzi dochodzenie, czy niezidentyfikowany obiekt latający i dron na lotnisku były ze sobą powiązane. Dotychczasowe poszukiwania operatora drona nie przyniosły rezultatu.

Północna część lotniska wznowiła działalność wczesnym rankiem w środę. Południowa droga startowa pozostawała zamknięta z powodu trwających czynności wyjaśniających.

„Bild” pisze, że policja zakwalifikowała zdarzenie jako przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu państwa. Nie wyklucza się, że mogło dojść do aktu sabotażu.

W ostatnim roku w Niemczech dochodziło do wstrzymywania pracy lotnisk i odwoływania lotów z powodu zagrożenia dronowego. W przypadku części z tych incydentów podejrzewa się zaangażowanie Rosji.