Niemcy przedłużą kontrole graniczne? Szef MSW o „niestabilnym położeniu”

Co dzieje się w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej?
Sytuacja w Ceucie unaocznia niestabilne położenie w kwestii nielegalnej migracji – powiedział szef MSW Niemiec, Alexander Dobrindt, cytowany przez agencję dpa.
W ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 50 tys. migrantów – tak wynika z informacji hiszpańskiego MSW, jednak prezydent Ceuty w piątek mówił o liczbie 60 tys. migrantów.
Spośród tych osób około 37,5 tys. wróciło już do Maroka – poinformowały w piątek hiszpańskie władze, cytowane przez portal radia Cadena SER. Według miejscowych włodarzy w Ceucie, co najmniej 43 osoby zginęły w morzu.
Szef niemieckiego MSW chce utrzymać kontrole na granicach
W związku z wydarzeniami w hiszpańskiej eksklawie szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt zapowiedział, że kontrole na wszystkich niemieckich granicach lądowych będą utrzymane również po wrześniu. Według niemieckiego polityka, aby utrzymać dotychczasowe sukcesy w ograniczaniu nielegalnej migracji, należy zachować „elastyczne i dostosowane kontrole na granicach wewnętrznych”.
Niemcy wprowadziły tymczasowe kontrole na wszystkich lądowych przejściach granicznych, w tym na granicy z Polską, we wrześniu 2024 roku. Od tamtej pory, mimo rosnącej krytyki, trzykrotnie je przedłużały.
„Naruszenie integralności terytorialnej”
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako „naruszenie integralności terytorialnej” Hiszpanii.
Po tych wydarzeniach prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Holandia i Belgia wezwały z kolei Hiszpanię do ochrony zewnętrznej granicy UE w Ceucie.