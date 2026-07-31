Niemcy przedłużą kontrole graniczne? Szef MSW o „niestabilnym położeniu”

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Kontrole na wszystkich niemieckich granicach lądowych będą utrzymane również po wrześniu – zapowiedział w piątek szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt. To efekt sytuacji w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, która mierzy się z napływem tysięcy migrantów. Niemiecki minister nie doprecyzował jednak, do kiedy dokładnie kontrole mają zostać przedłużone.

Co dzieje się w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej?

Sytuacja w Ceucie unaocznia niestabilne położenie w kwestii nielegalnej migracji – powiedział szef MSW Niemiec, Alexander Dobrindt, cytowany przez agencję dpa.

W ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 50 tys. migrantów – tak wynika z informacji hiszpańskiego MSW, jednak prezydent Ceuty w piątek mówił o liczbie 60 tys. migrantów.

Spośród tych osób około 37,5 tys. wróciło już do Maroka – poinformowały w piątek hiszpańskie władze, cytowane przez portal radia Cadena SER. Według miejscowych włodarzy w Ceucie, co najmniej 43 osoby zginęły w morzu.

Migranci szturmują hiszpańską eksklawę. Madryt wysyła wojsko Setki migrantów przedostały się w czwartek z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej - poinformowała hiszpańska Guardia Civil. Według telewizji publicznej TVE granicę mogło przekroczyć od 2 do 3 tys. osób, jednak tych danych nie…

Szef niemieckiego MSW chce utrzymać kontrole na granicach

W związku z wydarzeniami w hiszpańskiej eksklawie szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt zapowiedział, że kontrole na wszystkich niemieckich granicach lądowych będą utrzymane również po wrześniu. Według niemieckiego polityka, aby utrzymać dotychczasowe sukcesy w ograniczaniu nielegalnej migracji, należy zachować „elastyczne i dostosowane kontrole na granicach wewnętrznych”.

Niemcy wprowadziły tymczasowe kontrole na wszystkich lądowych przejściach granicznych, w tym na granicy z Polską, we wrześniu 2024 roku. Od tamtej pory, mimo rosnącej krytyki, trzykrotnie je przedłużały.

„Naruszenie integralności terytorialnej”

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako „naruszenie integralności terytorialnej” Hiszpanii.

Po tych wydarzeniach prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Holandia i Belgia wezwały z kolei Hiszpanię do ochrony zewnętrznej granicy UE w Ceucie.