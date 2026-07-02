Ofiary śmiertelne pożaru kliniki w Ludwigslust to pacjenci - informuje niemiecki „Bild”. Ich ciała znaleziono w sali, w której wybuchł pożar.
W chwili wybuchu ognia w budynku miało przebywać 82 pacjentów. Jedna osoba podtruła się dymem.
Pożar wybuchł na poddaszu budynku radiologii, a dym szybko rozprzestrzenił się w budynku kliniki - pisze „Nordkurier”.
Pożar zgłoszono w czwartek o 4:28 rano. Zaalarmowane zostały straże pożarne z całej okolicy.
Pacjenci kliniki zostali pospiesznie ewakuowani na łóżkach i wózkach inwalidzkich. W ubraniach szpitalnych znaleźli się na chodniku lub na trawniku przed płonącym szpitalem - relacjonował „Bild”.
Na miejscu pracowało wiele służb ratowniczych i straży pożarnej. Ogień został opanowany.
Klinika w Ludwigslust w Meklemburgii-Pomorzu Przednim dysponuje 160 łóżkami. Służy jako klinika ostrych przypadków podstawowej opieki medycznej w regionie i jest częścią kompleksu klinicznego LUP Helene von Bülow.