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Pożar wybuchł w czwartek nad ranem w szpitalu w niemieckim Ludwigslust niedaleko Schwerina (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Dwie osoby nie żyją. Pracownicy i pacjenci zostali ewakuowani z budynku.

Ofiary śmiertelne pożaru kliniki w Ludwigslust to pacjenci - informuje niemiecki „Bild”. Ich ciała znaleziono w sali, w której wybuchł pożar.

W chwili wybuchu ognia w budynku miało przebywać 82 pacjentów. Jedna osoba podtruła się dymem.

Pożar wybuchł na poddaszu budynku radiologii, a dym szybko rozprzestrzenił się w budynku kliniki - pisze „Nordkurier”.

Pożar zgłoszono w czwartek o 4:28 rano. Zaalarmowane zostały straże pożarne z całej okolicy.

Pacjenci kliniki zostali pospiesznie ewakuowani na łóżkach i wózkach inwalidzkich. W ubraniach szpitalnych znaleźli się na chodniku lub na trawniku przed płonącym szpitalem - relacjonował „Bild”.

Pożar szpitala w niemieckim Ludwigslust, fot. Ralf Drefin/SWM DV Studio/DPA / PAP

Na miejscu pracowało wiele służb ratowniczych i straży pożarnej. Ogień został opanowany.

Klinika w Ludwigslust w Meklemburgii-Pomorzu Przednim dysponuje 160 łóżkami. Służy jako klinika ostrych przypadków podstawowej opieki medycznej w regionie i jest częścią kompleksu klinicznego LUP Helene von Bülow.