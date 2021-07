Do 33 wzrosła liczba ofiar powodzi w Nadrenii-Północnej Westfalii w Niemczech. Po nawałnicach wylały lokalne rzeki, kilkadziesiąt osób uważanych jest za zaginionych. Trwa akcja ratunkowa w okręgu Ahrweiler. To – jak podkreślają media – największa powódź w Niemczech od 300 lat.

W Nadrenii Północnej-Westfalii, na zachodzie Niemiec doszło w środę do powodzi po ulewnych deszczach. Niestety są ofiary śmiertelne. Niestety tragiczny bilans zmienia się właściwie z godziny na godzinę. Po południu media informowały, że nie żyją 33 osoby. Wśród nich strażacy biorący udział w akcji przeciwpowodziowej.



Są zabici, są zaginieni, wielu jest nadal w niebezpieczeństwie - powiedziała premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer na sesji plenarnej parlamentu krajowego w Moguncji.

Takiej katastrofy jeszcze nie widzieliśmy. To jest naprawdę druzgocące - podkreśliła.



Na zalane tereny pojechał premier kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfala i kandydat chadecji na kanclerza Armin Laschet

Sytuacja jest nadal dramatyczna. Ludzie wciąż są zaginieni. (...) Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, którzy stracili wszystko praktycznie z dnia na dzień - mówił.

Zawalone domy, zapora może pęknąć

W powiecie Ahrweiler ogłoszono stan klęski żywiołowej. Szczególnie dotknięte jest miasto Schuld, gdzie 70 osób wciąż uznaje się za zaginione. W Schuld po ulewnych deszczach zawaliło się kilka domów, a inne są niestabilne i grożą zawaleniem - podała policjaW okręgu trwa akcja ratunkowa. Część miejscowości jest kompletnie odcięta od świata. Strażacy mają problem z dotarciem łodziami i pontonami do ludzi uwięzionych na dachach zalanych domów. Na pomoc wezwano śmigłowce. Około 200 żołnierzy udziela pomocy poszkodowanym.

Lokalna rzeka Nims miała do tej pory 2 metry szerokość, po ulewach rozlała się do 200 metrów.

Starosta Juergen Pfoehler wezwał wcześniej ludzi, aby w miarę możliwości pozostali w domach i w razie potrzeby "przenieśli się na wyższe piętra". Sytuacja jest bardzo poważna - powiedział. Istnieje zagrożenie życia.Ministerstwo ochrony klimatu Nadrenii-Palatynatu podało, że podczas burz w północnej Nadrenii-Palatynacie spadło do 148 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jest to "nowe zjawisko" w okresie letnim, wyjaśniła minister Anne Spiegel. Obecne ekstremalne zjawiska pogodowe w postaci ulewnych deszczy są dramatyczne. Najbardziej ucierpiały powiaty Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel i Trier-Saarburg.

Nieprzejezdne autostrady i tory kolejowe

Jak przekazał nam na Gorącą Linię RMF FM słuchacz, od godz. 2 w nocy przez ulewy przerwana została autostrada między Dortmundem a Kolonią. Ludzie porzucają na drodze swoje auta.



Lokalne media piszą z kolei o utrudnieniach w podróżowaniu pociągów, a także zablokowanych drogach:



A1 między Leverkusen i Burscheid - zablokowana w obu kierunkach;

A61 między węzłem Meckenheim i Rheinbach w kierunku Mönchengladbach - zablokowana w obu kierunkach;

A61 między węzłem Erfttal i Blisheim - zablokowana w obu kierunkach;

A61 między Bliesheim i Meckenheim - zablokowana w obu kierunkach, istnieje prawdopodobieństwo, że zapora Steinbachtalsperre w Euskirchen, może pęknąć;

A555 - zablokowane połączenie z A4 na węźle Köln-Süd w Kolonii z powodu zalania.

200 tys. osób bez prądu

Według operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej Westnetz, co najmniej 200 000 osób w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie jest pozbawionych prądu. Ze względów bezpieczeństwa stacje transformatorowe są wyłączane, gdy wlewa się do nich woda - poinformowała spółka. Ze względu na zalane drogi, do niektórych zakładów nie można było dotrzeć, wyjaśniła rzeczniczka.



Tymczasem ministerstwo ochrony klimatu Nadrenii-Palatynatu przekazało, że podczas burz w północnej Nadrenii-Palatynacie spadło do 148 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jest to "nowe zjawisko" w okresie letnim, wyjaśniła minister Anne Spiegel.

Obecne ekstremalne zjawiska pogodowe w postaci ulewnych deszczy są dramatyczne - przekazała.