Niemcy boją się Rosji. 5 milionów gotowych bronić kraju z bronią w ręku

RMF24

Około dwóch trzecich Niemców postrzega Rosję jako zagrożenie militarne, 70 proc. obawia się jej cyberataków, a 63 proc. - jej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - wynika z badania Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry, opisanego w poniedziałek przez dziennik „Die Welt”. Według wyliczeń socjologa, tylko wśród mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat około 5 mln byłoby gotowych bronić Niemiec z bronią w ręku.

Jak podaje „Die Welt”, odsetek respondentów obawiających się Rosji nieznacznie spadł w porównaniu z poprzednim rokiem, ale odzwierciedla opinię utrwaloną wśród Niemców od czasu pełnoskalowej agresji Moskwy na Ukrainę. Jedynie wyborcy prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) w większości nie widzą w Rosji zagrożenia.

Wyniki sondażu

Działania militarne Rosji w Ukrainie za bezpośrednie zagrożenie uważa 60 proc. Niemców. Za ograniczeniem stosunków gospodarczych z Rosją opowiada się 58 proc. (o 5 pkt proc. mniej niż w 2025 roku). Rosję za wiarygodnego partnera uważa 11 proc. respondentów, a 12 proc. sądzi, że Niemcy łączą z nią wspólne wartości. W obu przypadkach to o 2 punkty procentowe mniej niż przed rokiem.

Gotowi do obrony kraju

Na pytanie o osobistą gotowość do zaangażowania się w obronę kraju w razie ataku Rosji na Niemcy 23 proc. ankietowanych deklaruje, że wyobraża sobie służbę z użyciem broni w Bundeswehrze. Blisko połowa (49 proc.) widzi swoje zaangażowanie w ochronie ludności, 44 proc. - w sektorze medycznym, a 29 proc. - w służbie wojskowej bez użycia broni.

Wśród Niemców poniżej 50. roku życia 35 proc. deklaruje gotowość do obrony kraju z bronią w ręku, a 60 proc. to wyklucza.

Cytowany przez „Die Welt” autor badania, socjolog wojskowości Timo Graf, ocenił, że osobista gotowość do obrony kraju jest „wystarczająco silna”. Według jego wyliczeń opartych na danych spisu powszechnego tylko wśród mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat około 5 mln byłoby gotowych bronić Niemiec z bronią w ręku.

Z badania wynika też, że gotowość do walki zależy od zaufania do współobywateli. Wśród osób przekonanych, że większość Niemców w razie konfliktu włączyłaby się do walki, własną gotowość deklaruje 61 proc. badanych. Wśród osób, które nie przypisują takiej gotowości współobywatelom, odsetek ten wynosi 20 proc.

Badanie przeprowadził instytut Ipsos między 20 kwietnia a 24 maja na reprezentatywnej próbie 2232 osób w wieku co najmniej 16 lat. Były to wywiady osobiste, trwające średnio godzinę i przeprowadzane w domach osób ankietowanych.

Incydent w Lipsku

W ostatnim czasie nasiliły się incydenty w przestrzeni powietrznej krajów na wschodniej flance NATO. We wtorek myśliwiec sił Sojuszu zestrzelił rosyjskiego drona nad Litwą. Z kolei Polska regularnie podrywa myśliwce i czasowo wstrzymuje operacje lotnicze w Lublinie i Rzeszowie z powodu zmasowanych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę.

Niemieckie służby oceniają zagrożenie atakami hybrydowymi, szczególnie ze strony Rosji, jako wysokie. Wskazują m.in. na geostrategiczne położenie Niemiec w NATO, modernizację Bundeswehry i wprowadzanie nowych systemów uzbrojenia.

To oni są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot w Lipsku Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku w Lipsku.

Rząd Niemiec 1 września obarczył Rosję odpowiedzialnością za zamach na lotnisku w Lipsku przeprowadzony za pomocą drona wyposażonego w zapalnik i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec, który nie eksplodował, został znaleziony na początku sierpnia na płycie lotniska w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124. Moskwa odrzuca ten zarzut.