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Niechlubny rekord La Manche. Tylu migrantów zmieściło się na jednym pontonie

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 10 sierpnia (22:33)

Aż 230 migrantów przeprawiło się w poniedziałek przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii na jednym pontonie. To rekordowa liczba osób przewiezionych jedną tego typu jednostką – podały francuskie służby ratunkowe.

Niechlubny rekord La Manche. Tylu migrantów zmieściło się na jednym pontonie
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Łódź miała około 15 metrów długości i dotarła do brytyjskiego brzegu nad ranem. Ponton był skrajnie przepełniony. Część pasażerów siedziała w taki sposób, że ich nogi znajdowały się w wodzie.

Poprzedni rekord odnotowano 23 lipca, gdy na jednym pontonie przez kanał przeprawiło się 165 osób. Statystyki dotyczące przepraw małymi łodziami są prowadzone od 2018 roku.

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Brytyjskie media zwracają uwagę, że przemytnicy ludzi coraz częściej wykorzystują tzw. megapontony. Może to być reakcja na intensyfikację kontroli prowadzonych przez francuskie służby.

Takie jednostki są szczególnie niebezpieczne. 4 sierpnia ponton ze 173 osobami na pokładzie przewrócił się po pożarze silnika podczas nieudanej próby przeprawy przez kanał La Manche. W tym zdarzeniu nikt nie zginął.

Brytyjskie MSW: Lekkomyślne i niebezpieczne metody

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych oświadczył, że poniedziałkowe wydarzenie pokazuje, jakimi metodami posługują się grupy organizujące nielegalne przeprawy.

To ilustruje lekkomyślne i niebezpieczne metody stosowane przez gangi organizujące przeprawy, które narażają ludzkie życie, upychając coraz większą liczbę osób na jednostkach niezdatnych do żeglugi – podkreślił.

Lider prawicowo-populistycznej partii Reform UK Nigel Farage uznał natomiast, że zdarzenie jest kolejnym dowodem na to, iż „nielegalna inwazja” stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Z danych brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych wynika, że liczba osób docierających do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche spada w porównaniu z poprzednimi latami.

Od początku roku brytyjskie wybrzeże osiągnęło tą drogą 14 819 osób. To o 43 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i o 16 proc. mniej niż w 2024 roku.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wielka Brytania migranci
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