„Niebywały, skorumpowany i niekonstytucyjny”. Trump pozwany

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Dwie organizacje medialne złożyły pozew przeciwko prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w związku z planami sprzedaży firmom i inwestorom szybszego dostępu do jego wpisów na platformie Truth Social. Skarżący domagają się zablokowania usługi, którą określają jako niekonstytucyjną i korupcjogenną.

Pozew został złożony w środę w sądzie w Nowym Jorku przez The Intercept i Freedom of the Press Foundation – podała agencja Bloomberga.

Organizacje argumentują, że planowany mechanizm jest „niebywały, skorumpowany i niekonstytucyjny”. Wniosły do sądu o zablokowanie wdrożenia usługi.

Płatny dostęp do błyskawicznej i cennej informacji

W lipcu Trump Media & Technology Group (TMTG), przedsiębiorstwo należące do prezydenta USA, zapowiedziało sprzedaż szybszego dostępu do wpisów najpopularniejszych użytkowników Truth Social. W praktyce chodzi przede wszystkim o konto samego Donalda Trumpa.

Prezydent publikuje na platformie informacje dotyczące podejmowanych decyzji, które nierzadko mają wpływ na rynki finansowe i notowania spółek.

TMTG poinformowała, że od sierpnia zamierza udostępnić firmom płatny kanał Truth API. Ma on dostarczać wpisy z dziesięciu najbardziej wpływowych kont znacznie szybciej niż standardowe powiadomienia push dostępne dla zwykłych użytkowników.

Zapowiedź płatnego dostępu wywołała oskarżenia, że prezydent może próbować czerpać finansowe korzyści ze sprawowanego urzędu – podała agencja AP.

Reuters zwrócił uwagę, że firmy od miesięcy automatycznie zbierają dane z Truth Social. Jednocześnie TMTG od dłuższego czasu zmaga się ze słabymi wynikami finansowymi. W ciągu ostatniego roku spółka straciła około 70 proc. swojej wartości rynkowej.

Miesięczny koszt usługi miał wynosić od 60 tys. do 100 tys. dolarów.