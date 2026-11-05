Nie żyje żołnierz kraju NATO. Ostrzał nastąpił z terytorium Iranu

RMF24

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W wyniku ostrzału z terytorium Iranu nie żyje turecki żołnierz - informuje resort obrony w Ankarze. Władze obu krajów współpracują w celu wyjaśnienia okoliczności tragicznego incydentu.

Do zdarzenia doszło 31 października w okolicy miasta Yuksekova w prowincji Hakkari na wschodzie Turcji, przy granicy z Iranem.

Rzecznik prasowy tureckiego ministerstwa obrony kontradmirał Zeki Akturk ogłosił w czwartek, że ostrzał - jak się przypuszcza - przeprowadzono z terytorium Iranu. Żołnierz zginął w trakcie interwencji związanej z nielegalnym przekroczeniem granicy.

Przedstawiciel resortu obrony w Ankarze poinformował, że po incydencie przeprowadzono rozmowy ze stroną irańską. Jak dodał, zarówno w Turcji, jak i w Iranie wszczęto postępowania sądowe i administracyjne.

Kontynuujemy działania, które są prowadzone w ścisłej koordynacji z władzami Iranu i mają na celu pełne wyjaśnienie wszystkich aspektów tej sprawy - zaznaczył.

Niebezpiecznie na południowym wschodzie Turcji

Media zauważają, że w rejonie przygranicznym na południowym wschodzie Turcji wielokrotnie dochodziło w przeszłości do incydentów z udziałem grup zbrojnych lub przemytników i tureckich sił bezpieczeństwa.

Prowincja Hakkari była też jednym z punktów zapalnych w konflikcie Turcji z terrorystyczną Partią Pracujących Kurdystanu. Nic jednak nie wskazuje na to, by sobotnia strzelanina miała związek z tą organizacją, która jest zaangażowana w rozmowy pokojowe z rządem w Ankarze.