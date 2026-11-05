Nie żyje wicepremier Bawarii. Zmarł w hotelu w Berlinie, goście dostali „bezwzględny zakaz”

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Śmierć 55-letniego Huberta Aiwangera, wicepremiera Bawarii i szefa partii Wolni Wyborcy (Freie Wähler), wywołała poruszenie w Niemczech. Polityk został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Berlinie. Zaledwie kilka godzin wcześniej zrezygnował z udziału w partyjnym wydarzeniu z powodu złego samopoczucia. Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, przed śmiercią skarżył się na problemy zdrowotne. Obecnie goście hotelowi mają bezwzględny zakaz opuszczania budynku.

Mnożą się pytania po śmierci niemieckiego polityka. Co mogło być przyczyną śmierci?

Do tragedii doszło w środę 4 listopada w berlińskim hotelu Neuer Fritz przy Friedrichstrasse w dzielnicy Mitte. Aiwanger przebywał w stolicy Niemiec w związku z otwarciem berlińskiego biura swojej partii - miał uczestniczyć w wydarzeniu i wygłosić przemówienie, jednak ostatecznie odwołał swój udział.

Jak informuje „Bild”, powodem nieobecności było złe samopoczucie. Jego współpracownicy próbowali się z nim później skontaktować, jednak bezskutecznie. Według doniesień niemieckiego dziennika Aiwanger zmagał się z infekcją. Pojawiły się również informacje o możliwych problemach żołądkowo-jelitowych. Na razie nie wiadomo, czy dolegliwości miały bezpośredni związek ze śmiercią.

Według informacji „Bilda” na ciele 55-latka nie stwierdzono zewnętrznych obrażeń, co nie przesądza, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Okoliczności śmierci nadal wyjaśniają śledczy.

Prokuratura wszczęła postępowanie. Nie wyklucza żadnego scenariusza

Okoliczności śmierci Aiwangera badają berlińska prokuratura i policja. Wszczęto postępowanie mające ustalić dokładną przyczynę i przebieg zdarzenia, a także wykluczyć udział osób trzecich.

Rzecznik berlińskiej prokuratury Michael Petzold przekazał „Bildowi”, że na obecnym etapie nie ma podstaw do przyjęcia wstępnego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zastrzegł jednak, że śledczy nie mogą jeszcze niczego wykluczyć.

Nie ujawniono również szczegółów dotyczących tego, kto i w jakich okolicznościach odnalazł ciało polityka. Obecnie goście hotelowi mają bezwględny zakaz opuszczania budynku, gdyż cały czas trwają tam działania służb. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania prokuratura nie przekazuje na razie wszystkich informacji. W ustaleniu przyczyny ma pomóc sekcja zwłok.

Hotel Neuer Fritz w Berlinie, fot. Michael Ukas / PAP

Nagła śmierć wstrząsnęła bawarską sceną polityczną

Hubert Aiwanger od lat należał do najbardziej rozpoznawalnych polityków Bawarii. Od 2006 roku kierował regionalnymi strukturami Wolnych Wyborców, a od 2010 roku stał na czele ugrupowania na szczeblu federalnym. W 2008 roku po raz pierwszy dostał się do bawarskiego parlamentu.

Po wyborach regionalnych w 2018 roku został ministrem gospodarki, rozwoju regionalnego i energetyki Bawarii oraz wicepremierem tego kraju związkowego. Jego ugrupowanie współtworzyło rząd z CSU premiera Markusa Södera.

Wiadomość o śmierci Aiwangera wywołała reakcje przedstawicieli różnych niemieckich ugrupowań. Markus Söder nazwał ją „absolutną tragedią” i podkreślił, że wszyscy są głęboko wstrząśnięci. Myśli polityków skierowały się przede wszystkim ku rodzinie zmarłego.

Rodzina Huberta Aiwangera została poinformowana o śmierci przez policję. 55-letni polityk nie był żonaty, ale od wielu lat pozostawał w związku z Tanją Schweiger, polityczką Wolnych Wyborców i starostą powiatu Ratyzbona. Para ma dwóch synów.