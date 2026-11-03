Nie żyje twórca nowiczoka. Władimir Ugłow miał 80 lat

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W wieku 80 lat zmarł Władimir Ugłow – rosyjski chemik, który uczestniczył w pracach nad bojowymi środkami trującymi z grupy określanej jako nowiczok. Informację przekazał Christo Grozev z serwisu The Insider.

Były rosyjski szpieg Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy „Nowiczok” w pobliskim Salisbury w marcu 2018 roku (fot. Peter MacDiarmid/REX/Shutterstock)

Były rosyjski szpieg Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy „Nowiczok” w pobliskim Salisbury w marcu 2018 roku (fot. Peter MacDiarmid/REX/Shutterstock) / East News

Władimir Ugłow urodził się 20 września 1946 roku w Kirowsku. W 1975 roku ukończył Moskiewski Instytut Chemiczno-Technologiczny im. Mendelejewa.

Ugłow był w latach 1975–1990 starszym pracownikiem naukowym filii Państwowego Instytutu Badawczego Chemii Organicznej i Technologii w Wolsku. W placówce tej prowadzono prace nad rozwojem środków trujących, w tym substancji zaliczanych do grupy nowiczok.

Chemik zyskał międzynarodową rozpoznawalność w 2018 roku. Udzielał wówczas wywiadów na temat nowiczoka po otruciu w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego oficera wywiadu Siergieja Skripala i jego córki Julii.

Putin wydał rozkaz. Nowiczok, śmierć i sankcje na GRU Wielka Brytania nakłada sankcje na Rosję, w tym na rosyjski wywiad wojskowy. To reakcja na ustalenia śledztwa ws. śmierci Dawn Sturgess - kobiety otrutej przypadkowo w 2018 roku przez funkcjonariuszy GRU, którzy usiłowali wówczas zgładzić podwójnego…

Konsultował śledztwa niezależnych mediów

W kolejnych latach Ugłow konsultował dziennikarzy niezależnych rosyjskich mediów, którzy przygotowywali materiały dotyczące użycia nowiczoka przez rosyjskie służby specjalne.

Substancje z tej grupy były wiązane m.in. z próbą otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w 2020 roku. Rosja konsekwentnie zaprzeczała, by była odpowiedzialna za ataki z wykorzystaniem tego środka.

Nowiczok to nazwa stosowana wobec grupy silnie toksycznych związków chemicznych rozwijanych w ZSRR, a później w Rosji. Część tych substancji została objęta wykazem zakazanych środków chemicznych Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).

Ugłow w ostatnich latach życia mieszkał w Anapie. Przyczyny jego śmierci nie podano.