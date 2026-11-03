Nie żyje twórca nowiczoka. Władimir Ugłow miał 80 lat

Władimir Ugłow urodził się 20 września 1946 roku w Kirowsku. W 1975 roku ukończył Moskiewski Instytut Chemiczno-Technologiczny im. Mendelejewa.
Ugłow był w latach 1975–1990 starszym pracownikiem naukowym filii Państwowego Instytutu Badawczego Chemii Organicznej i Technologii w Wolsku. W placówce tej prowadzono prace nad rozwojem środków trujących, w tym substancji zaliczanych do grupy nowiczok.
Chemik zyskał międzynarodową rozpoznawalność w 2018 roku. Udzielał wówczas wywiadów na temat nowiczoka po otruciu w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego oficera wywiadu Siergieja Skripala i jego córki Julii.
Konsultował śledztwa niezależnych mediów
W kolejnych latach Ugłow konsultował dziennikarzy niezależnych rosyjskich mediów, którzy przygotowywali materiały dotyczące użycia nowiczoka przez rosyjskie służby specjalne.
Substancje z tej grupy były wiązane m.in. z próbą otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w 2020 roku. Rosja konsekwentnie zaprzeczała, by była odpowiedzialna za ataki z wykorzystaniem tego środka.
Nowiczok to nazwa stosowana wobec grupy silnie toksycznych związków chemicznych rozwijanych w ZSRR, a później w Rosji. Część tych substancji została objęta wykazem zakazanych środków chemicznych Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).
Ugłow w ostatnich latach życia mieszkał w Anapie. Przyczyny jego śmierci nie podano.