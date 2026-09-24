Nie żyje Marina Vlady. Aktorka i ostatnia żona Władimira Wysockiego miała 88 lat

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Marina Vlady, francuska aktorka rosyjskiego pochodzenia, zmarła we Francji w wieku 88 lat – podała agencja AFP, cytowana przez BFM TV. Artystka była znana zarówno z ról filmowych, jak i z małżeństwa z rosyjskim poetą, aktorem i pieśniarzem Władimirem Wysockim.

Marina Vlady na festiwalu w Cannes w 1985 roku (fot. DOMINIQUE FAGET)

Marina Vlady na festiwalu w Cannes w 1985 roku (fot. DOMINIQUE FAGET) / AFP/East News

Marina Vlady urodziła się w 1938 roku pod Paryżem. Pochodziła z rodziny rosyjskich emigrantów – jej ojcem był Władimir Poliakow-Bajdarow.

Na ekranie zadebiutowała jako 11-latka. W kolejnych latach występowała m.in. we włoskich produkcjach. Z Marcellem Mastroiannim zagrała główne role w filmach „Penne nere” z 1952 roku oraz „Dni miłości” z 1954 roku.

W 1963 roku otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes.

Poznała Wysockiego w Moskwie

W 1967 roku Marina Vlady przyjechała do Związku Radzieckiego na Moskiewski Festiwal Filmowy. Tam poznała Władimira Wysockiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich artystów XX wieku, barda i aktora.

Para pobrała się w 1970 roku. Vlady była ostatnią żoną Wysockiego, który zmarł w 1980 roku.

Aktorka była wcześniej żoną francuskiego reżysera Roberta Hosseina oraz lotnika Jean-Claude’a Brouilleta. Po śmierci Wysockiego wyszła za mąż za francuskiego onkologa Léona Schwarzenberga.

Vlady zmarła w swoim domu, otoczona przez bliskich.