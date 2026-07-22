Nie żyje Kaylee Hottle, młoda gwiazda kina. Zginęła w wypadku samochodowym

RMF24

Niesłysząca aktorka, która podbiła serca widzów na całym świecie rolą w filmach o Godzilli i King Kongu, zginęła w wypadku samochodowym. Kaylee Hottle miała zaledwie 19 lat.

Do tragicznego wypadku samochodowego doszło 22 lipca 2026 roku około godziny 3:00 w Frederick w stanie Maryland. Według informacji przekazanych przez biuro szeryfa Honda Accord z 1995 roku, w której podróżowała Kaylee Hottle, zjechała z drogi i uderzyła w przepust. W pojeździe znajdowały się trzy osoby: kierowca oraz dwoje pasażerów. Jedna z pasażerek – młoda aktorka – zginęła.

Nadmierna prędkość i tragiczne skutki

Jak ustalili śledczy, jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do wypadku, była nadmierna prędkość. Aktorka po zdarzeniu została natychmiast przetransportowana do centrum urazowego, jednak jej życia nie udało się uratować.

Kierowca pojazdu, również 19-letni, doznał obrażeń, które nie zagrażają jego życiu. Drugi z pasażerów odmówił pomocy medycznej.

O śmierci Kaylee Hottle poinformowała Texas School for the Deaf, do której uczęszczała aktorka. W oficjalnym oświadczeniu szkoły czytamy:

W tym niezwykle trudnym czasie nasze serca są z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z klasy i wszystkimi, którzy ją znali i kochali.

Kim była Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle urodziła się 1 maja 2007 roku w Atlancie, w rodzinie osób niesłyszących. Swoją przygodę z ekranem rozpoczęła od występów w reklamach, gdzie szybko zwróciła uwagę producentów z Hollywood.

Przełomem w jej karierze okazała się rola Jii w filmie „Godzilla vs. Kong” z 2021 roku. Kaylee wcieliła się w postać adoptowanej córki głównej bohaterki, która nawiązuje niezwykłą więź z legendarnym King Kongiem. Jej autentyczność i wrażliwość w tej roli podbiły serca widzów i krytyków. Trzy lata później powróciła do tej postaci w kolejnym filmie z serii – „Godzilla i Kong: Nowe Imperium”. Za tę kreację otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Saturn w kategorii „Najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki”.

Inspiracja dla niesłyszących

Kaylee Hottle była nie tylko utalentowaną aktorką, ale także inspiracją dla całej społeczności osób niesłyszących. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest dla niej, by swoją obecnością na ekranie motywować innych do realizowania marzeń.