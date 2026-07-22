Nie żyje Kaylee Hottle, młoda gwiazda kina. Zginęła w wypadku samochodowym

Do tragicznego wypadku samochodowego doszło 22 lipca 2026 roku około godziny 3:00 w Frederick w stanie Maryland. Według informacji przekazanych przez biuro szeryfa Honda Accord z 1995 roku, w której podróżowała Kaylee Hottle, zjechała z drogi i uderzyła w przepust. W pojeździe znajdowały się trzy osoby: kierowca oraz dwoje pasażerów. Jedna z pasażerek – młoda aktorka – zginęła.
Nadmierna prędkość i tragiczne skutki
Jak ustalili śledczy, jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do wypadku, była nadmierna prędkość. Aktorka po zdarzeniu została natychmiast przetransportowana do centrum urazowego, jednak jej życia nie udało się uratować.
Kierowca pojazdu, również 19-letni, doznał obrażeń, które nie zagrażają jego życiu. Drugi z pasażerów odmówił pomocy medycznej.
O śmierci Kaylee Hottle poinformowała Texas School for the Deaf, do której uczęszczała aktorka. W oficjalnym oświadczeniu szkoły czytamy:
W tym niezwykle trudnym czasie nasze serca są z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z klasy i wszystkimi, którzy ją znali i kochali.
Kim była Kaylee Hottle?
Kaylee Hottle urodziła się 1 maja 2007 roku w Atlancie, w rodzinie osób niesłyszących. Swoją przygodę z ekranem rozpoczęła od występów w reklamach, gdzie szybko zwróciła uwagę producentów z Hollywood.
Przełomem w jej karierze okazała się rola Jii w filmie „Godzilla vs. Kong” z 2021 roku. Kaylee wcieliła się w postać adoptowanej córki głównej bohaterki, która nawiązuje niezwykłą więź z legendarnym King Kongiem. Jej autentyczność i wrażliwość w tej roli podbiły serca widzów i krytyków. Trzy lata później powróciła do tej postaci w kolejnym filmie z serii – „Godzilla i Kong: Nowe Imperium”. Za tę kreację otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Saturn w kategorii „Najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki”.
Inspiracja dla niesłyszących
Kaylee Hottle była nie tylko utalentowaną aktorką, ale także inspiracją dla całej społeczności osób niesłyszących. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest dla niej, by swoją obecnością na ekranie motywować innych do realizowania marzeń.
Chciałabym, żeby więcej młodych niedosłyszących aktorek zmotywowało się, widząc mnie na ekranie i mam nadzieję, że będą miały szansę także w Hollywood – mówiła w rozmowie z „Houston Chronicle”.