Nie żyje John D. „Jay” Rockefeller IV. Polityk walczył o prawa najuboższych

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zmarł John D. „Jay” Rockefeller IV, były demokratyczny senator reprezentujący Wirginię Zachodnią, a wcześniej gubernator tego stanu. Miał 89 lat. Informację o jego śmierci podał „The Washington Post”. Rockefeller zmarł w piątek w swoim domu w Waszyngtonie. Był prawnukiem Johna D. Rockefellera Sr. – założyciela Standard Oil i twórcy jednej z najbogatszych amerykańskich fortun.

Od pracy społecznej do polityki

Jay Rockefeller, zanim rozpoczął działalność polityczną, pracował m.in. jako nauczyciel języka angielskiego w Japonii. Był też działaczem społecznym, członkiem Korpusu Pokoju oraz rektorem prywatnego West Virginia Wesleyan College.

W 1966 roku został wybrany do Izby Delegatów Wirginii Zachodniej, a następnie pełnił funkcję sekretarza stanu. W 1976 roku wygrał wybory na gubernatora i objął urząd w 1977 roku. Kierował władzami Wirginii Zachodniej przez dwie kadencje.

Od 1985 do 2015 roku zasiadał w Senacie USA, reprezentując ten stan przez pięć kolejnych kadencji.

Rockefeller należał do Partii Demokratycznej. W Senacie opowiadał się za rozszerzaniem dostępu do opieki zdrowotnej i świadczeń społecznych dla osób o niskich dochodach. Zabiegał także o poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy, szczególnie w kopalniach.

Był zwolennikiem ochrony środowiska oraz krytykiem wojny w Iraku. Kierował ważnymi komisjami senackimi, w tym komisją ds. wywiadu. Miał opinię polityka zdolnego do współpracy ponad podziałami partyjnymi.

Demokrata z rodziny kojarzonej z republikanami

Wybór Partii Demokratycznej wyróżniał go na tle części prominentnych przedstawicieli jego rodziny. Z Rockefellerami kojarzona była bowiem umiarkowana, centrowa frakcja republikanów – określana mianem „Republikanów Rockefellerów”.

Jej przedstawiciele popierali m.in. prawa obywatelskie, inwestycje publiczne, ochronę środowiska, prawo do aborcji oraz aktywną rolę Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej.

Jay Rockefeller kontynuował również rodzinne tradycje filantropijne: wspierania edukacji, kultury i inicjatyw społecznych.