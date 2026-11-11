Nie żyje amerykański aktor Stacy Keach. Wybitny interpretator Szekspira

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Stacy Keach, wybitny amerykański aktor znany z roli Mike’a Hammera oraz niezapomnianych kreacji szekspirowskich, zmarł w wieku 85 lat w swoim domu w Magdalence pod Warszawą. Artysta od lat zmagał się z chorobą serca.

Amerykański aktor Stacy Keach, znany m.in. z serialu „Mike Hammer”, filmu „Nebraska” oraz wybitnych kreacji szekspirowskich, zmarł we wtorek w swoim domu w Magdalence pod Warszawą po długiej walce z chorobą serca. Miał 85 lat.

Stacy Keach był jednym z najwybitniejszych aktorów teatralnych swojego pokolenia. Sławę przyniosły mu role w klasycznych sztukach Szekspira, takich jak Hamlet, Ryszard III czy Król Lear. Współpracował z uznanymi reżyserami, m.in. Johnem Hustonem, a jego talent doceniano zarówno na scenie, jak i na ekranie.

Na dużym ekranie Keach wystąpił w takich filmach jak „Miasto grubasów”, „Sędzia z Teksasu”, „Więzień nienawiści”, „Dziedzictwo Bourne’a” oraz nominowana do Oscara „Nebraska”.

Największą popularność przyniosła mu jednak rola prywatnego detektywa Mike’a Hammera w kultowym serialu opartym na powieściach Mickeya Spillane’a.

Sukcesy i dramaty

Aktor był również znany z kreacji Ernesta Hemingwaya, za którą otrzymał Złoty Glob, a także z ról w takich produkcjach jak „Jezus z Nazaretu”, „Córka Mistrala” czy „The Blue and the Gray”.

Jego kariera nie była jednak wolna od dramatycznych momentów. W 1984 roku został zatrzymany na londyńskim lotnisku Heathrow za próbę przemytu kokainy i spędził sześć miesięcy w więzieniu. Po wyjściu na wolność otwarcie mówił o swojej walce z uzależnieniem, dzieląc się doświadczeniami z innymi, także podczas wystąpień na uczelniach i w ośrodkach terapeutycznych.

Nie ma większego więzienia niż uzależnienie własnej egzystencji od substancji chemicznej - mówił aktor, opisując swoją walkę z nałogiem.

Związki z Polską

Stacy Keach był związany z Polską. W 2015 roku przyjął polskie obywatelstwo, a ostatnie lata życia spędził w Magdalence pod Warszawą. Jego żoną była polska aktorka Małgorzata Tomassi, którą poznał na planie serialu „Mike Hammer”. Keach wielokrotnie podkreślał, że to właśnie jej wsparcie pomogło mu przetrwać najtrudniejsze chwile.

W 2019 roku aktor otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles przy Hollywood Boulevard, co było symbolicznym zwieńczeniem jego bogatej kariery.

